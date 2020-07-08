Numan Kurtulmuş’tan Ayasofya açıklaması: İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir, Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ’15 Temmuz’da Ayasofya ibadete açılır mı?’ sorusuna, “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz” cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, ’15 Temmuz’da Ayasofya ibadete açılır mı?’ sorusuna, “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz” yanıtını verdi.

AK Parti’nin oy kaybı söz konusu değil

Numan Kurtulmuş, “Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir destegi söz konusudur. AK Parti’nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir” diye konuştu.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya

İstanbul’u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya’nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay’ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet’in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar1453’te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye’nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed’in 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931’de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya’nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/ayasofya-ibadete-aciklacak-mi-ak-partiden-son-dakika-ayasofya-aciklamasi-3548466