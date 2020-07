Kars’taki anıt mezar zamana direniyor

***HyeTert is of the opinion that this source and/or content contains/propagates false and/or misleading information and/or genocide denial, racism, discrimination or hate crime. Before sharing the content, please take these warnings into consideration and check the content and/or source from reliable sources.***

Kars’ın Selim İlçesine bağlı Benli Ahmet Tren İstasyonu’nda bulunan anıt mezar zamana direniyor.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesine ismi verilen ve 14 Ekim 1920 yılında Ermeni-Türk harbinde şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey’in anıt mezarı Benli Ahmet Tren İstasyonu’nda zamana meydan okuyor.

Dört tarafı duvarlarla çevrili ve bölgeyi kullanan vatandaşların bıraktığı çöplerle dolu olan anıt mezar Şehit Yüzbaşı Faik Bey’in anıt mezarında Türk Bayrağı olmaması da dikkat çekti.

Mezarlık içerisinde Şehit Yüzbaşı Faik Bey’in mezarının yanı sıra 5 ayrı mezarın da bulunduğunu belirten köylüler, mezarlığı kendilerinin temizlediğini kaydettiler.

Yetkililere seslenen köylüler, Şehit Yüzbaşı Faik Bey’in de içerisinde bulunduğu anıt mezarın bakımının yapılmasını istediler.

Yüzbaşı Faik Bey, 14 Ekim 1920 tarihinde Ermeni-Türk harbinde Türk birlikleri Koyunyudu Köyü’nün doğusundaki tepede birliğin başında çarpışmalarda şehit düşmüş. Benli Ahmet İstasyonu’nda toprağa verilen Yüzbaşı Faik Bey mezar taşında da, “Kars ve civarının Ermenilerden geri alınması için yapılan hareket esnasında 12. Tümen 36. Alay 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Faik Bey 14 Ekim 1920’de Berne / Selim’de şehit olmuştur” yazısı bulunuyor.

