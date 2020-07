Güllübahçe, dünyaya açılmayı bekliyor

​​​​​​​Aydın’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Söke’nin Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Çam, Güllübahçe’yi anlatı. Muhtar Çam, Güllübahçe’nin dünyaya açılmayı beklediğini söyledi.

TUĞBA AYDIN – Bin 400 nüfuslu mahallenin muhtarlığında ilk dönemini geçirdiğini belirten Muhtar Yusuf Çam, ” Birinci yılım daha yeniyim. Mahallemizde bin 150 seçmen var. Daha önceleri göç veren bir yerdi ama bu koronavirüs salgınından dolayı şu anda çok göç alıyor. Çok göz önünde bir yer olmaya başladı. İnsanlarımız ve yaşam alanlarımız aynı şekilde Güllübahçe’nin yerleşim yeriyle ilgili Söke’ye yakınlığından dolayı burayı tercih ediyorlar. Tercih etmelerinin sebeplerinden biri de buranın eski yıllardan beri yaşam alanı geniş olan bir yer olmasıdır. Yörede Priene Antik kentimiz vardır. Burası birçok medeniyete beşiklik yapmış bir alan, bu yüzden potansiyeli olan bir yerdir” dedi.

“ESKİDEN GÖÇ VERİYORDUK”

Muhtar Çam geçmişte iş imkânlarının ve alanlarının kısıtlı olmasından dolayı göç verdiklerini ifade etti. Çam; “Vatandaşlar iş fabrikaları olmadığı için Söke’ye daha çok gidiyorlar. İzmir, İstanbul, Ankara gibi daha büyük şehirlere da gittikleri oldu. Ama koronavirüs olayından sonra insanların doğayla bütünleşmesi gerekiyordu. Burası insanları doğa ve toprakla buluşturulduğu bir yer. Burada yaşam kalitesi daha yüksek olduğu için, insanları daha sosyal sevecen daha aktif” diye belirtti.

“GÖÇMEN AĞIRLIKLI BİR NÜFUSUMUZ VAR”

Muhtar Çam, mahallede 1922 yılından sonra Makedonya’dan mübadele ile gelen vatandaşların ağırlıkta olduğunu dile getirdi. Çam; “Burada Yunanistan, Selanik, Arnavutluk, Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere Bosna Hersek’ten gelen insanlarımız var. Ama eski göçler tabi bunlar. Şu anda hepimiz birbirimizle kaynaştık. Kız alıp verdik. Göç verme olayını şu anda durdurduk gibi ama şu anda Söke çok kalabalık olduğu için yerleşim alanlarının daha dışarı kaymasını gerektiğini düşündük. Söke eski cazibesini yitirdiği için Güllübahçe’de oturanlar ve eski Güllübahçe’de oturanlar için geriye dönüşler başladı. İnşallah bundan sonraki durum daha güzel olacak” dedi.

Vatandaşlarının büyük çoğunluğunun çiftçilikle geçimini sağladığı Güllübahçe turizm için önemli bir alan olma özelliği taşıyor. Muhtar Çam, turistik faaliyetlerin yanında kimisinin de fabrikalara gidip geldiğini ancak ağırlıklı olarak pamuk ve zeytinden kazanç sağladıklarını belirtti.

“ŞİRİNCE’DEN FARKIMIZ YOK”

Turizme yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu ve insanlara bölgeyi etkin bir biçimde tanıtamadıklarını söyleyen Çam; “Bizim Şirince’den farkımız yok. Priene’nin yanında Aziz Nikolaos Kilisemiz var Gelebeç diye bilinen eski Rumların 1922’den önce yaşadığı Rum köyümüz var burada. Şirince’den daha fazla ilgi görmesi gerekiyor. Biz bir türlü burayı önemseyemedik, anlatamadık insanlara. Yukarıda eski Rum köyünde Aziz Nikolaos kilisemiz harabe şeklinde son yıllarını yaşıyor diyebilirim. Kilisenin bir an önce restore edilmesi gerekiyor. Herkes kilisenin bu halde olduğunu biliyor. Kilise için dilekçe de verdik. Ama şu an için bir şey çıkmadı. Doğanbey ve Şirince köyleri var burası da onlar gibi bir potansiyel taşıyor. Böyle yerler daha önemli. Daha güzel. Böyle yerler restore edilip turizme kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.



Bu sözler üzerine mahalleye arkadaşının gözünden baktığını belirten Çam, “Onun gözünden kendi köyümü gördüm ve gerçekten böyle bir köy bıraktıkları için büyüklerime bir kez daha minnettar oldum” şeklinde memnuniyetini dile getirdi.

“TEK EKSİĞİMİZ GÜLLERİMİZİN KURUMASI”

Çam, mahallede her şeyin yolunda olduğunu tek eksiklerinin güllerinin kuruması olduğunu dile getirdi. Çam; “Bunları bize bırakan büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Her taraf da ağaç. Orta refüj olsun kenarları olsun her şey çok güzel. Sadece eksikliğimiz güllerin kuruması. Onu da Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel’den sözünü aldık.Önümüzdeki bahar inşallah gül ekeceğiz” dedi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Güllübahçe misafirlerini bekliyor.

