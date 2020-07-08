Ermenistan’da Kalaşnikof tüfekleri üreten fabrika açıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan’da yeni açılan ve Kalaşnikof tüfekleri üreten fabrikayı ziyaret ederek oradaki şartlarıyla ve genel durumuyla tanıştı.

Haziran ayında artık Temmuz ayından itibaren fabrikanın faaliyete geçeceğini açıklanmıştı. Şirket ‘Neytron GAM’ ltd. şti. ve Rusya merkezli ‘Kalaşnikof’ konsern arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre oluşturuldu. Bu anlaşma 15 Mayıs 2020 tarihinde 10 yıl süreliğine imzalandı.

İlk aşamada fabrikada Rusya’dan tedarik edilen yedek parçalarla AK-103 tüfekler üretilecek. Daha sonraki aşamalarda ise artık yedek parçaları da Ermenistan’da üretilecek.

Yıllık 50 bin tüfek üretilmesi hedefleniyor.

Fabrikanın ürettiği tüfekler Ermeni Silahlı Kuvvetleri için öngörülüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/08/Ermenistan-Kalaşnikof-tüfekleri/187419