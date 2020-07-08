Baş-pis-kopos!

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Tamer Korkmaz

Yunanistan Başpiskoposu Yeronimos haddini aştı: “Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da bu oyunlardan biridir. Ayasofya’yı cami yapmaya cüret edemezler” dedi!

“Lavuk” Başpiskoposun küstahlığın şahikasına çıktığı bu sözlerini not ediyoruz: çünkü birkaç gün içinde lazım olacak!

BİR NEVİ İŞARET

Hürriyet’in Başı Ahmet Hakan “Eğer Ayasofya açılacaksa; biraz da başpiskopos efendinin bu densizliği yüzünden açılacak” diye yazdı…

Yani, nedir?

“Ters” yaparak gelen bir “işaret” olarak görüyor!

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Baronsal Gladyocu Ertuğrul’un ise (vaktiyle bir İskoç şatosuna gitmişti; oradan mülhem söyleyelim) resmen etekleri tutuştu:

“Papaz Efendi, sen sus lütfen” diye sesleniyor!

Başpiskoposun bu sözlerinin Ayasofya’nın Cami olarak ibadete açılması ihtimalini kuvvetlendirdiğini düşünüyor olmalı!

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007 Ertuğrul, dün Başpiskopos’a aynen şöyle feveran ediyordu:

“Resmen provokasyon yapıyor. Bırak be adam!

Düş yakamızdan…

Bırak, burada makul bir insan var. Fener Patriği, o aziz insan Bartholomeos en insani en düzgün üslupla ne denecekse diyor zaten. Üstelik içimizden biri olarak diyor.

Sen çekil aradan…”

MÜZECİ İTTİFAKI

Kilise Muhibbi Ertuğrul’un “makul insan; aziz insan” diye tanımladığı Rum Patriği Bartholomeos “Ayasofya müze olarak kalmalı” diyor!

Ertuğrul “Ne denecekse o diyor zaten” lafıyla, Ayasofya konusunda hem fikir olduğu dahası “aynı Batıcı cephede yer aldığı” şu Patrik Bartholomeos’u bir bakıma “temsilcileri” gibi görüyor!

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-Hangi, Ertuğrul bu?

Mayıs 2015’te “Bir tek şey istiyorum. Karıma da söylüyorum. Cenaze törenimi kilisede yapsınlar” diyen Ertuğrul!

YAMAN SUALLER

Dünkü yazımızda, Patrik için “15 Temmuz’da ne halt karıştırıyordu, acaba?” diye sormuştuk!

Bugün de şöyle soralım:

Patrikhane (CIA ile birlikte), 15 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında FETÖ’ye yardım etmiş midir?

PATRİK İLE “GİZLİ KARDİNAL”

Bu Fener Rum Patriği’nin Fetullah’ı ne kadar çok sevdiği malumdur.

Bartholomeos ilk kez 4 Nisan 1996’da Fetullah ile bir araya gelmişti,

Polat Rönesans Otel’de görüşmüşlerdi.

“Dinler arası diyalogun somut bir örneği” diye sunulan bu görüşmeye aracılık edenler; Fetullah için Alâeddin Kaya ile Patrik için de Aslı Aydıntaşbaş’tı!

Hani şu, Joe Biden ile özçekim yaptıktan sonra “Baydıntaşbaş” diye andığımız Amerikan iliştirilmişi “gazeteci!”

Vaktiyle, Patrik için şunları yazmıştı:

“Fener Rum Patriği Bartholomeos’u iyi tanırım.

Aydın bir din adamıdır. Dünyanın birçok köşesinde Türkiye’de bir türlü bulamadığı ilgi ve itibara sahiptir.” (Milliyet, 18 Aralık 2009)

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Mister Kaya ise şimdilerde FETÖ’den tutuklu…

Fetullah Locaefendi’nin 1998’de Vatikan’da Papa İkinci Jean Paul’ü ziyaretinde yanındakilerden biriydi.

ALAYI AYNI DERİN KARARGÂHA BAĞLI

Locaefendi, 28 Şubat darbesi sürecinde Çevik Bir’e övgü dolu satırlarla dolu bir mektup yazmıştı.

007 Ertuğrul, Paralel Yapı’nın Bugün’ünde çıkan (27 Nisan 2014) röportajda, bakınız ne diyordu:

“28 Şubat sürecinde Alâeddin Kaya’yı, onun isteğiyle Çevik Bir’le buluşturdum…

Çevik Bir’i telefonla aradım…

Ona, Gülen’i övdüm…”

BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVİYORLAR

Fener Rum Patriği ile Fetullah Locaefendi’nin 1996 yılındaki ikinci buluşmaları “geniş katılımlı bir diyalog” programında olmuştu.

Orada, Patrik Bartholomeos kürsüye çıkmış ve “Sayın Hocamızla birbirimizi çok seviyoruz” demişti.

Evet, aradan geçen 24 yıl da gösterdi ki…

Birbirlerini ne kadar çok sevdiklerine zerrece kuşku yoktur!

Şayet…

Haydut Amerikan Devletinin piyonu FETÖ eliyle giriştiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü başarılı olsaydı…

Ertuğrul’un “Aziz İnsan” dediği Bartholomeos, darbenin ardından Türkiye’ye ışınlanması planlanan Fetullah Hainini “ilk tebrik ziyaretinde!” kuvvetle muhtemeldi ki, kendisini “ne kadar çok sevdiğini” söyleyecekti!

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamerkorkmaz/bas-pis-kopos-2055615