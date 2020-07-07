Yunan papazdan küstah yorum

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Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

Başpiskopos Yeronimos Mora Yarımadası’ndaki Messinia bölgesini ziyaret etti. Yerel bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Yeronimos’un gündeminde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması tartışmaları vardı. Yeronimos, “Bu da bir oyun. Cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” dedi.

MÜZE İÇİN DUA EDİYORUZ

Yunanistan’da toplam sayıları 82 olan metropolitlerden (bölgesel dini lider) bazıları da Ayasofya ile ilgili açıklamalar yaptı. Rethimno Metropoliti Evgenios, Ayasofya’nın aslında kilise olması gerektiğini iddia etti ve “Müze olarak kalması için dua ediyoruz” diye konuştu.

BİZ ESERLERE SAYGILIYIZ

Kitro bölgesi metropoliti Yeorgios ise başkent Atina’da hâlâ cami bulunmaması ve Yunanistan’daki pek çok Osmanlı eserlerinin tahrip edilmiş olmasına rağmen, “Biz Hıristiyanlar, dinimizden farklı dünya kültür mirası eserlere saygılıyız” dedi. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasına dünya çapında büyük tepki gösterileceğini de öne sürdü.

AYASOFYA KİLİSEDİR

Langada bölgesi metropoliti İoannis ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Kuran-ı Kerim’e hem de dünya kültür eserlerinin korunması kurallarına uygun hareket etmesini diliyorum. Ayasofya tarih içinde nasıl kullanılmış olursa olsun kilisedir” diye konuştu.

PATRA’DA ÖZEL AYİN

Mora Yarımadası’ndaki Patra şehrinde de Ayasofya’nın cami olarak açılmaması için metropol kilisesinde 4 saat süren özel gece ayini yapıldı.

RUS KİLİSESİNDEN AÇIKLAMA

Rus Ortodoks Kilisesi de, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açılmasıyla ilgili girişimlere karşı çıkarak “Ortaçağ’a dönemeyiz” açıklamasında bulundu. Kilisenin dış ilişkiler sorumlusu Episkopos Hilarion katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya’nın neden şu anda ibadete açılması gerektiğini anlayamıyoruz. Bu inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir girişim. Ortaçağ’a dönemeyiz. Çok kutuplu, birden fazla inancın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnançlı insanların duygularına saygı gösterilmeli.”

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/yunan-papazdan-kustah-yorum-41558716