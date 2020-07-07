Türkiye’de Ermeni Soykırımı’nı inkar süreci başladı. Netflix’e erişim kapalı. – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki sosyal ağları kısıtlamaya çağırdıktan sonra Netflix’i engellemeye karar Verdi.

İnfoteka.ru portalına göre Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, Netflix’i Ermeni Soykırımı versiyonunu açıkça savunan “Başka bir yaşam” dizisini göstermek için suçluyor. Dizinin kahramanı Ermeni kökenli hakkında konuşuyor, büyükannesinin Soykırımdan kaçınmak için çocuklarıyla birlikte çölden geçtiğini belirtti.

Açıkçası, Türk parlamentosunun böyle bir kararı Ankara’nın Ermeni Soykırımı’nı reddetme politikasının bir parçası.

Netflix’in Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk Yüksek Danışma Konseyi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nda işlenmiş olan Ermeni Soykırımı’nı reddetme politikasından sorumlu özel bir kurul kurmaya karar vermesinden birkaç gün sonra engellenmesi tesadüf değil.

Ermenistan Kamu Radyosu