Rusya’dan yeni Ayasofya çağrısı: Zararı önleyecek adımlar atılsın

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’dan TBMM’ye, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesiyle ilgili bir çağrı yapıldı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM’ye, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi yönünde ‘acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması’ çağrısı yaptı.

‘HER YANIYLA ANALİZ EDİLMELİ’

Sputnik’te yer alan habere göre Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.”

Rus parlamenterler yazılarında, ‘modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anasofya’yı bir barış ve dinler arası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini’, yani Ayasofya’nın müze olarak korunmasını istedi.

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