Rusya parlamentosundan TBMM’ye ‘Ayasofya’ çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi. Bildiride, TBMM’ye Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi yönünde ‘acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması’ çağrısı yapıldı

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM’ye, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi yönünde ‘acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması’ çağrısını yaptı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.”

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Rus parlamenterler yazılarında, ‘Modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayasofya’yı bir barış ve dinlerarası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini’, Ayasofya’nın müze olarak korunmasını istedi.

RUSYA’DAN ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, dün Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Verşinin, Ayasofya’nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz” demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmasına ilişkin geçen günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Zaharova, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, “Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul’un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Son zamanlarda Türkiye’de Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, şunları söylemişti: “Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz. Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz.”

https://www.birgun.net/haber/rusya-parlamentosundan-tbmm-ye-ayasofya-cagrisi-307464