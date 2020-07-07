Papa Francisco BM Güvenlik Konseyi’nin “koronavirüs ateşkesi” konusundaki girişimini destekledi – Ermenistan Kamu Radyosu

Papa Francisco, COVID-19 salgını bağlamında tüm çatışmalarda ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını destekledi.

Papa geleneksel Pazar vaazında yaptığı açıklamada, “Çok ihtiyaç duyulan insani yardımın acil olarak sağlanması için gerekli barışı ve güvenliği sağlayacak küresel ve acil ateşkes çağrısı övgüye değer.” dedi.

Papa Francisco, bu kararın uygulanacağına dair umut dile getirerek, “Güvenlik Konseyi’nin bu kararı barışçıl bir geleceğe doğru atılacak ilk cesur adım olacak!” diye söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu