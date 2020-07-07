Mahkeme MİT personelinin dinlenmesi talebini reddetti

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma öncesinde mahkeme heyeti üçüncü kez değişti.

Hrant Dink Cinayeti davasında mahkeme heyeti üçüncü kez değişti. Avukat Hakan Bakırcıoğlu’nun dönemin MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk’un tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebi reddedildi.

Bianet’te yer alan habere göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yeniden görülmeye başlanan davanın 107’nci celsesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) görüldü.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma öncesinde mahkeme heyeti üçüncü kez değişerek daha önce 37. ACM’nin başkanı olan Akın Gürlek mahkeme başkanlığına getirildi.

Duruşmaya, Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ise duruşmada hazır bulundu.

Bugün görülen duruşmada daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda tanıklar Fox TV çalışanı Soner Dabağ, İstanbul İl Jandarma görevlisi Ali Okur ve Onur Yücel dinlenildi.

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk’un tanık olarak dinlenilmesini talep ettiklerini, mahkemenin bu doğrultuda karar verdiğini ancak duruşma savcısının bu tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini istediğini anımsatarak, mahkemeden söz konusu talebin karara bağlanılmasını istedi. Avukat Bakırcıoğlu ayrıca dönemin MİT Bölge Başkanı Ahmet Köksoy’un da tanıklık yapmasını talep etti.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, 3 MİT görevlisinin tanık olarak dinlenilmesi isteminin, dosyada dinlenen tanıkların yeterli olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi.

Heyet, dönemin MİT Bölge Başkanı’nın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek MİT Başkanlığına yazı yazılmasına, izin verildiği takdirde tanığın duruşmaya çağrılmasına hükmetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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