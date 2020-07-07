‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 10 Temmuz’da vizyonda

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde En İyi Seyirci Ödülü alan ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 10 Temmuz’da vizyona giriyor.

Bir buluşma, kesişme ve arama hikâyesi olan, Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’, kültürel olarak kayıplar üzerinden bir birleşme sunuyor. Film dünyayı etkisi altına alan IŞİD saldırıları sonucu farklı dil ve dinlerden bir araya gelen insanların ortak problemine odaklanıyor: Kayıplar ve acı…

Daha önce ‘Mor Ufuklar’ ve ‘Vicdan Ağacı’ filmlerine imza atan Olgun Özdemir’in son filmi ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’; Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe olan film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da çekildi. Görüntü yönetmenliğini Ali Utku’nun yaptığı, müziklerinde Onur Tarçın’ın imzası bulunan film Fransa ve Belçika’da da vizyona girecek.

NICE’TEN VAKIFLI’YA…

14 Temmuz 2016 tarihli Bastille saldırısında tüm aile fertlerini Nice’deki IŞID saldırısında kaybeden (Clemence Verniau) Beatrice; babasının vasiyeti üzerine cenazeleri göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir), ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ’da bir motelde kesişir. Üçlüden birinin kayıp yakınını bulmak için yola çıkılır.

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/kizim-gibi-kokuyorsun-10-temmuzda-vizyonda-41559268