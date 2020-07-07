HENDEK FACİASI

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Mümtaz ÖZKÖK

Önce bu facia da hayatlarını kaybedenlere rahmetler,yaralılara da acil şifalar dilerim.Bir musibet bin nasihatten iyidir derler.Bu deyiş burada geçerli değil.Bu kafayla gidilirse beşinci, altıncı musibeti de görebiliriz.Ne işveren, ne de burayı denetleyenler geçmişten ders almıyorlar.Sayın İçişleri Bakanı üç ay önce denetimden geçtiğini açıkladı.Bence buraya ruhsat verenlerin ve denetleyenlerin denetimden geçmesi lazım.Türkiye de bu sektör kanunlarla korunuyor.Tarım ve hayvancılığa vermediğimiz destek havai fişek sektörüne veriliyor.Kötü ruhları kovmak için Çin de kullanılmaya başlayan havai fişek,bu gün görgüsüzlüğün göstergesi olmuştur.Çevre kirliliği,kuş ölümleri gibi bir çok olumsuzluğa sebep olmaktadır.Ümit ediyorum ki,bu olaydan sonra iç tüketimi yasaklanır.Çalışma Bakanlığından da hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerimizin sosyal haklarının takipçisi olmasını bekliyoruz.

İLHAN KESİCİ

3 Temmuz gecesi Habertürk Televizyonun da Mehmet Akif Ersoy’un programın da İlhan KESİCİ vardı.Dikkatle dinledim.İmkanı olanlar youtube dan tekrarını bulup izleyebilir.Hem siyaset adamı,hem de devlet adamı olan çok az politikacımız kaldı.Tavrı olan,tarzı olan,bilgisi,derinliği, üslubu ile dikkati çeken İlhan KESİCİ’ nin aslında bütün konuşmaları izlenmelidir.Tavsiye ederim.

AYASOFYA

Sağ tandanslı politikacıları sıkıştığı zaman gündeme getirdikleri AYASOFYA nın ibadete açılması konusu yine gündem de.Anlaşılıyor ki bir yerlerde gene sıkışıklık var.Kamuoyu araştırmaları bu sıkışıklığın göstergesi.İyi de kimse açılmasın demiyor ki.Bir iki okumuş cahilimiz,toplum tanımaz politikacımız hariç kimse karşı değil.Sayın Kılıçdaroğlu son noktayı koydu.Danıştay kararına gerek yok,Devlet Başkanlığı kararnamesi çıkarsınlar yeter,bizde destekleriz deyiverdi.Ermeni Patriği bile açılsın diyor.İYİ Parti önerge veriyor.AKP ve MHP şimdilik diyerek reddediyor.Aslında AYASOFYA ibadete açık.Bir kısmında namaz kılınabiliyor.Peki ne oluyor?Her zaman ki gibi birileri bir şeyleri istismar ederek bizi aldatmaya çalışıyor.

SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya’ya bir düzenleme getirilecek.Getirilsin.Peki ne zaman bu konuda teşebbüse geçildi?Çirkin bir paylaşım yapıldı.Sayın Maliye Bakanın yeni doğmuş günahsız evladıyla ilgili.İşte o zaman Sosyal Medya tu kaka oldu.Sayın İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral AKŞENER diyor ki’’bana o kadar hakaretler edildi,yakalananlar serbest bırakıldı kimsenin aklına düzenleme gelmedi’’.Haklı.Bu anlayış FETÖ olayın da aynı şekilde gelişti.Bir çok suçsuz,günahsız vatan evladı,en ağır suçlamalarla tutuklandı,ağır cezalarda yargılandı.İntihar edenler,kahrından ölenler,hatta hapislerde öldürülenler oldu.Kimsenin kılı kıpırdamadı.Ne zamanki iş, MİT Başkanı ile Bakanlar ve Başbakana dokundu,o zaman FETÖ PARELEL DEVLET ilan edilip TERÖR ÖRGÜTÜ kapsamına sokuldu.Adalet herkes içindir.Yalnız muktedirler için Adalet istenmez.

FETÖ

Bugün herkes biliyor ki bu örgüt bir CIA projesidir.Bu örgütün bir tepe yöneticileri vardır,bir de tabanı.Tabandakilerin büyük kısmı samimi,inançlı,projeden habersiz,bir cemaate mensup olmanın hazzıyla yaşamış veya hiç haberleri olmadan bu derneklere kaydedilmiş kişilerden müteşekkildir.Tepe yöneticileri ya menfaatleri için,ya da Türk Devletine ihanet etmek için bu konumdadırlar.Yani bilinçli.Bu günlerde tespit edilemeyenler yer altına indiler.Kendilerini gizlediler.Daha sıkı ilişki içindeler.Birbirlerini daha çok kolluyorlar.Her fırsatta, gizledikleri mevkilerinde,karşılarında olanlardan intikam alma peşindeler.Tabandakiler en ağır cezalara çarptırılırken Tepedekilerin çoğu bir şekilde kendilerini kurtarabiliyorlar.FETÖMETREYİ icat eden AKDENİZ FATİHİ komutanı emekliliğini istemek zorunda bıraktık .Kimleri sevindirdik acaba?FETÖMETRE siyasilere uygulanabilseydi kimler nerede olurdu?.AKP eski milletvekili FETÖ BORSASI kuruldu diyor.Nerede diyen yok.Kimler diye sorulmuyor.Bu konuyu daha derinlemesine,özellikle Sakarya bazında daha sonra ele alacağım.

Sağlıklı günler dileğiyle…

https://www.bizimsakarya.com.tr/hendek-faciasi-makale,9402.html