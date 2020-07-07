Beyaz Saray temsilcisi konuşmasında Ermeni Soykırımı ifadesini kullandı (video)

ABD Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, gazetecilerle yapılan brifing sıransında Ermeni Soykırımı ifadesini kullandı.

“Kölelik dahil İnsanlığa karşı işlenen tüm suçların mağdurlarının anısına bir saygı ifadesi olan Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksinin, vandalizme uğraması, anlayış ve tarihi bilgiler eksikliği olduğunu düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 20. asrın ilk soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı’na, Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası olan 1.5 milyon Ermeni kurban edildi. Dünyanın onlarca devleti ve uluslararası kuruluşları tarafından tanınan ve kınanan Ermeni Soykırımı’nı, Mississippi hariç ABD’nin tüm eyaletleri ayrı ayrı tanıdı. Ancak ABD Devlet Başkanları ve üst düzey yetkilileri, günümüz Türkiye ile ilişkilerini bozmamak hedefiyle yaptıkları konuşmalarda Ermeni Soykırımı ifadesi yerine hep Büyük Felaketi tercih etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/07/ABD-Beyaz-Saray-McEnany-Ermeni-Soykırımı/187296