Yunanistan’dan Ayasofya çağrısı

Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nden Ayasofya açıklaması: Böyle bir şeye cesaret edemezler

Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülme girişimi hakkında Yunan Ortodoks Kilisesi’nden de bir açıklama geldi. Yunan Ortodoks Kilisesi lideri Ieronymos, Ayasofya’nın müze statüsünün koruması çağrısında bulundu.

DUVAR – Yunan Ortodoks Kilisesi lideri İkinci Ieronymos, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesine ilişkin tartışma hakkında konuştu. İkinci Ieronymos, ‘Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmeye cesaret edemeyeceği’ görüşünü savundu.

Yunanistan kanalı Mesogeios’a konuşan Ieronymos, “Ellerindeki tüm oyunları oynuyorlar. Bu da bir oyun daha. Böyle bir şeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce “Ayasofya dünya mirası olan bir anıttır” diyen Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, 1500 yıllık yapının müze statüsünün kaldırılıp camiye dönüştürülmesinin ‘Hıristiyan ülkelerle devasa bir duygusal ayrışmaya yol açacağını’ söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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