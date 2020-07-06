Türkolog: Ayasfoya’nın camiye dönüştürülmesi yeni Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun etaplarından biridir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Türkolog Ruben Safrastyan’ın yaptığı açıklamaya göre Ayasfoya’nın camiye dönüştürülmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın satndlarıyla uyum içinde olan yeni Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun etaplarından biri olmaktadır.

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması görüldü. Kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Safrastyan’ın ifade ettiği görüşe göre Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sürecinin önemli sebeplerinden biri de Erdoğan’ın ve yönettiği AKP’nin reytinglerinin düşmesidir.

Türkologa göre bu karar, Kemalizm’in esas ilkelerine aykırı geliyor ve Erdoğan, aslında Atatürk’e tezat oluşturuyor. Safrastyan: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılına doğru Erdoğan, Atatürk’ün cumhuriyetinden farklı olan yeni bir cumhuriyet ilan etmeye hazırlanıyor. Ben Ayasfoya’nın camiye dönüştürülmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın satndlarıyla uyum içinde olacan bu yeni Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun etaplarından biri olarak görmekteyim” diye konuştu.

Uzmanın yaptığı açıklamaya göre Türkiye hükümetinin bu adımı, Avrupa ve Hristiyan dünyası başta olmak üzere uluslararası çevrelerden olumsuz yankı bulacak. Sayın Safrastyan: “Zaten Türkiye, geçtiğimiz yıllarda dünyada saldırgan davranışlarıyla tanınan bir ülke oldu” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu