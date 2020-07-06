Mkhitaryan’ın mükemmel golü Roma’yı yenilgiden kurtarmadı (video)

İtalia Seria A liginde Roma futbol takımı Napoli’ye misafir oldu ve 1:2 skorluk yenilgiye uğradı.

Roma’nın bu maçtaki tek golü Ermenistan Milli Takımı oyuncusu, meşhur Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan attı.

Maçın 10’unuc dakikasında Napoli durumu 1:0 yaptı ve 5 dakika sonra Henrikh Mkhitaryan’ın imza attığı mükemmel golü sayesinde Roma beraberliği yakaladı.

Fakat maçın 82’inci dakikasında Napoli’den bir gol daha geldi ve Roma artık maçı kurtaramadı.

Roma’da anlaşması uzatılan Ermeni futbol yıldızı şimdiye kadar toplam 13 maça katıldı 6 gol attı ve onun verdiği paslardan 3’ü golle sonuçlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/06/Mkhitaryan-gol-Roma/187234