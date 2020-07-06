Kremlin’den Ankara’ya Ayasofya çağrısı

Kremlin’den Ankara’ya Ayasofya çağrısı: Önemini göz önünde bulundurun

Ortodoks tarihi için de büyük önem taşıyan Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin Kremlin’den açıklama var. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ‘bu konuda bir karar alırken Türkiye hükümetinin Ayasofya’nın önemini göz önünde bulunduracağını umduklarını’ söyledi.

DUVAR – Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi girişimi konusundan Kremlin’den Türkiye’ye çağrı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bunun ‘Türkiye’nin iç meselesi olduğunu’ belirtti ancak bu konuda bir karar alırken Türkiye hükümetinin Ayasofya’nın önemini göz önünde bulunduracağını umduklarını’ söyledi.

PESKOV: TÜRKİYE’NİN İÇ MESELESİ

Peskov ilgili bir soruya yanıtında, “Bu konuda yorum yapamayız, zira bu Türkiye Cumhuriyeti’nin iç meselesi” dedi; “Sadece şunu söyleyebilirim ki (bir karar alınırken) tabii ki Ayasofya’nın dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurulacağını umuyoruz” diye ekledi.

Peskov’dan hemen önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de ‘Ankara’nın yapının tüm dünya için önemini göz önünde bulundurmasını umduklarını’ dile getirmişti. Eş zamanlı olarak, Rus Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikanesi’nden de “Ayasofya ibadethaneye dönüştürülmemeli” çağrısı yapılmıştı.

‘TÜM DÜNYA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI’

Sputnik’in aktardığına göre Verşinin, Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir karar alırken Ankara’nın yapının tüm dünya için önemini göz önünde bulundurmasını umduklarını belirtti; “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz” dedi.

RUS ORTODOKS KİLİSESİ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ise ‘bazı Türk siyasetçilerin Hıristiyan kültürünün en büyük anıtlarından Ayasofya’nın müze statüsünün gözden geçirilmesi için yaptığı çağrılardan derin endişe duyduğunu’ belirtti. Altıncı yüzyılda Kurtarıcı İsa onuruna inşa edilen Ayasofya’nın tüm Ortodoks âlemi için büyük anlam taşıdığını kaydeden Kirill, “Burası Rus Kilisesi için de özel değere sahip. Ayasofya’nın eşiğinden giren büyük Vladimir knyazlığının elçileri, yapının ihtişamı karşısında büyülendi. Onların hikayelerini duyan Aziz Vladimir, vaftiz oldu ve Rusları vaftiz etti, ardından Rusya yeni bir manevi ve tarihsel boyuta yani Hıristiyan uygarlığına adım attı” dedi.

MOSKOVA PATRİKHANESİ: İSTANBUL’DA CAMİ EKSİKLİĞİ YOK

Moskova Patrikanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion da, Ankara’ya, Ayasofya’ yı camiye dönüştürmeme çağrısı yaptı. ‘İstanbul’da cami eksikliği olmadığını’ söyleyen Hilarion, “Çok kutuplu, çok dinli bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle inananların duygularına saygıyla yaklaşılmalı. Şu durumda Türkiye’nin Müslüman ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğu anlaşılabilir bir şey fakat İstanbul’u çok iyi biliyorum, cami sıkıntısı yok. Ayasofya’nın hemen yanında Sultanahmet Camii var ve orası faaliyet gösteriyor. Oraya gidilebilir, neden özellikle de şimdi Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ihtiyacı duyulduğunu anlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KABUL EDİLEMEZ BİR HALİ’

Hilarion’a göre, Osmanlı’nın İstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya’nın camiye dönüştürüldüğü döneme geri dönülmemeli. Hilarion, “Bu konunun Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu siyasi durumdan, ülkenin devlet başkanının Ayasofa’nın camiye dönüştürülmesini isteyenlerin tarafında olmasından kaynaklı olduğu aşikar. Ancak günümüz koşullarında böyle bir adım inanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali” dedi.

Hilarion, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Bu ayrıca birçok Türk yetkilinin belirttiği gibi sadece Türkiye’nin içişleri meselesi değil. Ayasofya tüm Hristiyanlar için, dünya için önem taşıyan bir yapı ve son dönemde bu konu üzerinden dönen tartışmaları büyük üzüntüyle karşılıyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce konuyla ilgili “Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. (Kaynak: Sputnik)

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