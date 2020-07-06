Konstantin Zatulin’den Ayasofya açıklaması: Türkiye yöneticileri Ortaçağ’ı iade etme peşinde – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Federasyonu Devlet Duması eski üyelerinden Konstantin Zatulin Türkiye yöneticilerinin, Ayasofya’yı tekrar camiye dönüştürme girişimlerine dair bir açıklamada bulundu. Zatulin’in ifade ettiği görüşe göre Türkiye yöneticileri, bu adımla Ortaçağ’ı iade etme peşindeler.

Konstantin Zatulin’in açıklamasının satır başları: “TC Danıştayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’daki (eski Konstantinopolis) Ayasofya Katedrali’nin müze statüsünü değiştirme hakkı tanımıştır. Bana öyle geliyor ki; bugünkü Türkiye yöneticileri Ortaçağ’ı iade etme peşindedir.

Ayasofya Katedrali, müze statüsünde bile Ortodoks Dünya’nın en yüce kutsallığı olarak kalıyor. Bu katedral, özellikle Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri Ortodoks Hritiyanları için pek değerlidir. Zira Aziz Olga burada vaftiz oldu, Aziz Vladimir’in elçileri de “Dünya’daki gökleri” burada gördü.

10 senedir benim de katıldığım Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi, bu konuda bir açıklama yayınladı (https://eiao.org/archives/17377). Diplomatik şekilde ifade edilen bu protestoya ben de katıldım.”

Ermenistan Kamu Radyosu