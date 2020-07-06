Ayasofya’nın Cami Olmasına İlişkin Türkiye’deki Patrikhane Yetkilileri Neler Söylüyor?

Son günlerin gündemi olan Ayasofya‘nın cami olmasına ilişkin karara yabancı kaynaklar nasıl bakıyor?
Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion bu durumu ‘İnanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali’ olarak değerlendirdi.
Bunun sadece Türkiye’nin içişleri meselesi olmadığını, Ayasofya tüm Hristiyanlar için, dünya için önem taşıyan bir yapı olduğunu ve bu konu üzerinden dönen tartışmaları büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 6. yüzyılda Kurtarıcı İsa onuruna inşa edilen Ayasofya’nın tüm Ortodoks alemi için büyük anlam taşıdığını , bu sebeple bu durumdan derin endişe duyduğunu açıkladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu kararın Doğu ve Batı dünyasının arasını açacağını, milyonlarca Hristiyan’ın İslam dünyasına sırt çevirebileceğini düşündüğünü söyledi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise Ayasofya’nın cami olmasını destekleyen bir açıklama yaptı.
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