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Ayasofya’nın Cami Olmasına İlişkin Türkiye’deki Patrikhane Yetkilileri Neler Söylüyor?

2020-07-06

Penny

Son günlerin gündemi olan Ayasofya‘nın cami olmasına ilişkin karara yabancı kaynaklar nasıl bakıyor?

Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion bu durumu ‘İnanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali’ olarak değerlendirdi.

Moskova Patrikhanesi’nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion bu durumu ‘İnanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali' olarak değerlendirdi.
“Çok kutuplu, çok dinli bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle inananların duygularına saygıyla yaklaşılmalı. Şu durumda Türkiye’nin Müslüman ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğu anlaşılabilir bir şey, fakat İstanbul’u çok iyi biliyorum, cami sıkıntısı yok. Ayasofya’nın hemen yanında Sultanahmet Camii var ve orası faaliyet gösteriyor. Oraya gidilebilir, neden özellikle de şimdi Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ihtiyacı duyulduğunu anlamıyoruz.”

Bunun sadece Türkiye’nin içişleri meselesi olmadığını, Ayasofya tüm Hristiyanlar için, dünya için önem taşıyan bir yapı olduğunu ve bu konu üzerinden dönen tartışmaları büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Bunun sadece Türkiye’nin içişleri meselesi olmadığını, Ayasofya tüm Hristiyanlar için, dünya için önem taşıyan bir yapı olduğunu ve bu konu üzerinden dönen tartışmaları büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
“Bu konunun Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu siyasi durumdan, ülkenin devlet başkanının Ayasofa’nın camiye dönüştürülmesini isteyenlerin tarafında olmasından  kaynaklı olduğu aşikâr. Ancak günümüz koşullarında böyle bir adım inanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali.”

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 6. yüzyılda Kurtarıcı İsa onuruna inşa edilen Ayasofya’nın tüm Ortodoks alemi için büyük anlam taşıdığını , bu sebeple bu durumdan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 6. yüzyılda Kurtarıcı İsa onuruna inşa edilen Ayasofya'nın tüm Ortodoks alemi için büyük anlam taşıdığını , bu sebeple bu durumdan derin endişe duyduğunu açıkladı.
“Burası Rus Kilisesi için de özel değere sahip. Ayasofya‘nın eşiğinden giren büyük Vladimir knyazlığının elçileri, yapının ihtişamı karşısında büyülendi. Onların hikayelerini duyan Aziz Vladimir, vaftiz oldu ve Rusları vaftiz etti, ardından Rusyayeni bir manevi ve tarihsel boyuta yani Hıristiyan uygarlığına adım attı.”

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu kararın Doğu ve Batı dünyasının arasını açacağını, milyonlarca Hristiyan’ın İslam dünyasına sırt çevirebileceğini düşündüğünü söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu kararın Doğu ve Batı dünyasının arasını açacağını, milyonlarca Hristiyan'ın İslam dünyasına sırt çevirebileceğini düşündüğünü söyledi.
“Bir müze olarak Ayasofya, halkların ve kültürlerin buluşma, diyalog ve barış içinde bir arada yaşamaları, Hristiyanlıkla İslam arasındaki karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın yeri ve sembolü olarak işlev görebilir. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi ihtimali, dünyadaki milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırtını dönmesine neden olabilir. Kutsallığı nedeniyle Doğu ve Batı’nın kucaklaştığı hayati bir merkez olan Ayasofya’nın dönüştürülmesi, özellikle de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle imtihandan geçen ve acı çeken insanlığın birlik ve ortak ortak hareket etmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu iki dünyanın arasını (Doğu-Batı) açabilir.”

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise Ayasofya’nın cami olmasını destekleyen bir açıklama yaptı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise Ayasofya'nın cami olmasını destekleyen bir açıklama yaptı.
“1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Ayasofya ibadete açılsın.”

https://onedio.com/haber/ayasofya-nin-cami-olmasina-iliskin-turkiye-deki-patrikhane-yetkilileri-neler-soyluyor-910560

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