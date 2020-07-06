12 yaşındaki Ermeni saksofon sanatçısı İspanya’da müzik yarışmasında birinci oldu

İspanya’nın Melilla bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Alisia Sargsyan, Bunol (Valencia) MPMusic vakfı tarafından düzenlenen online müzik yarışmasında zafer kutladı.

Ermenistan’ın İpanya Büyükelçiliği’nin Facebook sitensinde yer alan habere göre genç müzisyen, seyircilerin oyları sayesinde birinci oldu. İki saat süren oylama sonucunda Sargsyan 508 oy aldı.

Genç Ermeni sanatçı, ödül olarak aldığı sembolik finansal desteğin yanısıra, 2020-2021 eğitim yılında ünlü bir saksofon sanatçısının sınıfında eğitim alma hakkını da kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI