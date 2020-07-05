Moda dünyasında kurallar değişiyor

Son yıllarda eski güzellik anlayışını bir kenara bırakmaya başlayan ünlü markalar sayesinde moda dünyasında kalıplar yıkıldı. Dünyaca ünlü bir marka yeni kampanyası için Down sendromlu genç bir modelle çalışmaya başladı.

Dünyaca ünlü giyim markası Gucci, yeni kampanyası için Down sendromlu genç bir modelle çalışmaya başladı.

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YENİ KAMPANYANIN TANITIM YÜZÜ OLDU

18 yaşındaki Ellie Goldstein, firmanın yeni kampanyası için Vogue dergisine poz verdi. Firmanın yeni güzellik kampanyasının tanıtım yüzü olan genç modelin fotoğrafına, resmi Instagram hesabında yer verildi.

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Bu paylaşıma beğeni ve tebrik yorumları yağdı. Ellie Goldstein’ın pozu, markanın sosyal medyada en çok beğenilen pozu oldu.

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Ünlü marka, bu yeni kampanyasıyla bugüne kadar moda dünyasında geri planda kalan insanların öne çıkmasını amaçlıyor.

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GEÇTİĞİMİZ YIL DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Öte yandan aynı firma, geçtiğimiz yıl da Ermeni model Armine Harutyunyan ile yaptığı çalışma sayesinde çok konuşulmuştu. 25 yaşındaki model, firmanın Milona Moda Haftası kapsamındaki defilesinde ilk kez podyuma çıkmıştı.

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Moda dünyasında çok uzun zamandır baskın olan geleneksel “model” kalıplarından uzak olan Harutyunyan, “gerçek” güzelliğiyle ön plana çıkmıştı.

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TEMSİLCİLERİ ONLAR

Son yıllarda moda dünyasında bu tarz akımlar giderek yaygınlaşıyor. Bunun nedeni ise etkinliğini her geçen gün arttıran ‘bedensel olumlama’ akımı… Bu akımın en önemli temsilcilerinden biri de vitiligo hastası olan Winnie Harlow oldu.

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O dönemlerde arkadaşları arasında alay konusu olmasına yol açan bu hastalık Harlow’un kariyeri için ise bir sıçrama tahtası oldu. Harlow, bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.

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Bedensel olumlama akımının ilk temsilcilerinden biri ise kıvrımlı model Ashley Graham. Bir dönem moda dünyasındaki güzellik algısı nedeniyle podyuma çıkma ihtimali bile olmayan Graham, bunu kırmayı başardı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / SPLASH NEWS

https://www.milliyet.com.tr/cadde/galeri/moda-dunyasinda-kurallar-degisiyor-6252109/10