Likyalıların batık şehri Dolichiste

Antalya’nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kekova Batık Kenti, tarihi dokusu ve Akdeniz’in en temiz denizine sahip olması dolayısı ile her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Doğa ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Mavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği bir yer olan Kekova, tarihle iç içe inanılmaz bir atmosfere sahip.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kekova Batık Şehir de, (Likya dilinde, Dolichiste) Antalya ilinin Demre ilçesi yakınlarında Kaleköy ve Üçağız açıklarındaki küçük, kayalık bir ada. Kaynaklara çoğu kez “Kakava” diye geçen bu bu ada 4.5 km²’lik yüzölçümüne sahip.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kekova Adası depremlerle biraz suyu batmış, bu nedenle buraya batık şehir denilmiş. Ada üzerinde pansiyonlar ve kafeler bulunuyor ve adaya teknelerle ulaşım sağlanıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Adada ‘batık şehir’i oluşturan Dolichiste (Kekova) Antik Kenti yer alıyor. Burası ismini ilk defa XIX. yüzyılın başında Cramer tarafından duyurmuş. Çoğu kez de kaynaklara Kakava olarak geçmiş.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

2. yüzyılda Akdenizin batısında yaşayan güçlü depremler sonucunda sular altında kalan Likya’nın ticaret merkezi Kekova limanı da, son yıllarda Turkiye’nin önemli turizm merkezi haline geldi.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Bölgede denizin içinde likya tipi lahitler bulunmakta.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Yüzme ve dalışın yasak olduğu bölgeye yapılan dalışlarda, su altında kalan tarihi eserlerin büyük bölümünün yıkıldığı ve bir bölümünün ise akıntılar nedeniyle deniz kumu altında kaldığı belirlenmişti.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kekova Adası kıyısında yaklaşık 30 metre açıkta ve 20 metre derinlikte yapılan incelemelerde ise yuzlerce amforanın, define avcıları tarafından kırıldığı dikkat çekiyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kekova’ya denizden ulaşım Kale Çayağzı’ndan kiralanan kayıklarla yapılıyor. Sıcak İskelesinde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kekova Adası’nın karşısında Kaleköy ve biraz ileride de yatlar için sakin bir koy olan Üçağız Köyü bulunuyor. Burası tarihle doğanın ve bugünkü yaşamın iç içe olduğu bir bölge.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Sıcak İskelesi’ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy’deki Simena, Üçağız’da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentler. Deniz kenarındaki bu kentlerden başka Kılıçlı’da Apollonia, Üçağız’a 2 km uzaklıkta yol üzerindeki Çevreli’de Tyberissos Antik Kenti sıralanıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Tyberissos eski adı Tirmisin olan ovaya bakan 365 m yükseklikteki bir tepe üzerine kurulu. Dağın eteklerinde bir düzineye yakın Lykia lahdi ve güvercin yuvası şeklindeki Lykia kaya mezarları bulunmakta ki bunlar Hellenistik ve Roma Çağı’na ait.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Antik şehir tepenin iki zirvesinde yer alır. Kuzeyde şehrin akropolisi, daha alçak olan güney tepesinde ise Dor düzenindeki Apollon tapınağının üzerine onun taşları ile yapılmış olan bir kilise inşa edilmiş.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Çevreli’den Kapaklı’ya doğru gidilirse 4 km sonra İnişdibi denilen yere ulaşılıyor. Bu alanın doğusunda yani deniz tarafında 10 dakikalık bir yürüyüş yapılırsa ilginç yapılarıyla ünlü Istlada Antik Kenti’ni de görme şansına sahip olabilirsiniz.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Buradaki şehirler küçük olduğundan birkaçı birleşerek Lykia Birliği içinde temsil edilmekteydi. Örneğin; Aperlai, Simena, Apollonia ve İsinda bu birlik içinde temsil ediliyordu.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/likyalilarin-batik-sehri-dolichiste/