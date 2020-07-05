Kanye West ABD başkanlığına aday oldu

Ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığına aday olacağını açıkladı. İlk destek ise Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan geldi.

DUVAR – ABD’de başkan Donald Trump’a destek vermesiyle tanınan ünlü rapçi Kanye West, 2020 seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kanye West’in resmi adaylık için gerekli belgeleri doldurup doldurmadığı bilinmezken, kendisine ilk destek veren kişi Tesla’nın CEO’su Elon Musk oldu.

West, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Amerika’nın vaatlerini, Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek artık hayata geçirmeliyiz. ABD başkanlığına aday oluyorum” dedi. Ünlü rapçinin, 3 Kasım’daki seçimlerde eyalet pusulalarında isminin görünmesi için gerekli resmi başvuru ve kayıtları yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor.

West’in eşi Kim Kardashian bu mesaja bir Amerikan bayrağı paylaşımıyla yanıt verirken, Tesla’nın CEO’su Musk da “Benim tam desteğime sahipsin!” mesajını yazdı.

43 yaşındaki ünlü rapçinin ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da yaptığı paylaşımında ciddi olup olmadığı da bilinmiyor. Bununla birlikte paylaşım Twitter’da on binlerce beğeni aldı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/07/05/kanye-west-abd-baskanligina-aday-oldu/