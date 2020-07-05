Ermeni şair Zahrad’ın Türkçeye çevrilen bütün şiirleri bir arada

HABER MERKEZİ – Aras Yayıncılık, Ermenice şiire yeni bir soluk getiren şair Zahrad’ın Ohannes Şaşkal tarafından Türkçeye çevrilen bütün şiirlerini bir araya getirdi. “Bambaşka Bir Bahar” adlı derleme, Zahrad’ın bilge şiiri hakkında etraflı bir fikir de veriyor.

20’nci yüzyılda Ermenice şiiri derinden etkilemiş isimlerin başında gelen Zahrad’ın Türkçeye çevrilen bütün şiirleri, Aras Yayıncılık’tan çıkan “Bambaşka Bir Bahar” isimli kitapta toplandı.

Şairin, Ermenice aslından Ohannes Şaşkal tarafından çevrilen ve farklı zamanlarda, farklı yayınevleri tarafından yayımlanan şiirlerini derleyen “Bambaşka Bir Bahar”, bugün artık ulaşılması neredeyse imkansız hale gelmiş bu kitapları tek bir ciltte topluyor.

Şubat ayında yayımlanan derleme aynı zamanda Zahrad’ın nüktedan, incelikli, bilge şiiri hakkında etraflı bir fikir veriyor.

Şairin edebi veriminin zaman içindeki değişim ve dönüşümlerinin takip edilebilmesini sağlayan “Bambaşka Bir Bahar”, Zahrad şiirini sevenler için değerli bir kişisel antoloji niteliği taşırken, Zahrad’la bugüne dek tanışmamış olanların da bir merhaba demesini sağlayacak.

Melisa Arsenyan kapak tasarımını yaptığı kitabın arka kapağında ise şu dizelere yer verilmiş:

Bambaşka bir bahar gelecek – armağan

ve benden başka kimsenin bilmediği

talihsiz bir şarkı –

eriyip gidecek havada



Bir gün bakacaksın – ki

pembe çiçekler açmış ağaçlar

ahh… içini kavuracak

bahçesiz bir evin içinde

yılların geçip gitmesi



Deniz uzakta kalacak

ve özlemin tuzu oturacak gözlerine

Bana bakmayacaksın –

İki yabancı kuş ürkecek ayak seslerimizden

Zahrad hakkında

Asıl adı Zareh Yaldızcıyan’dır. 10 Mayıs 1924’te İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. 1942’de Pangaltı Mıkhitaryan Ermeni Lisesi’nden mezun oldu. Üç yıl devam ettiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ticaretle uğraşmaya başladı.

İlk şiiri 1943’te Jamanak gazetesinde yayımlandı. İlk kitabı Medz Kağak (Büyük Şehir) 1960’da yayımlandı. Ermenice şiire yeni bir soluk getiren şair olarak tanındı ve büyük takdir gördü.

Sonraki şiir kitapları: Kunavor Sahmanner (Renkli Sınırlar, 1968), Pari Yergink (İyi Gökyüzü, 1971), Gananç Hoğ (Yeşil Toprak, 1976), Meg Karov Yergu Karun (Bir Taşla İki Bahar, 1989), Mağ mı Çur (Bir Elek Su, 1995), Dzayrı Dzayrin (Ucu Ucuna, 2001), Çurı Baden Ver (Su Duvardan Yukarı, 2004).

Şiirleri 22 dile çevrildi. Karikatürist Ohan (Ohannes Şaşkal) şiirlerinin bir kısmını Türkçeye kazandırdı: Yağ Damlası (İyi Şeyler Yayıncılık, 1993, 2000), Yapracığı Gören Balık (Belge Yayınları, 2002), Işığını Söndürme Sakın (Adam Yayıncılık, 2004).

21 Şubat 2007’de hayatını kaybeden Zahrad, Şişli Ermeni Mezarlığı aydınlar bölümüne gömüldü.

https://gazetekarinca.com/2020/07/ermeni-sair-zahradin-turkceye-cevrilen-butun-siirleri-bir-arada/