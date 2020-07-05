Dink Cinayeti Davası 7 Temmuz’da devam edecek

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası 7-8-9 Temmuz’da devam edecek. Mahkeme heyeti başkanı ise bir kez daha değişti. Eski 37. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı.

Çağlayan Adliyesi’nde üç gün sürecek duruşmada yine tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Tanık olarak dinlenecekler arasında dönemin İstanbul Jandarma komutanı Ünal Karaosmaoğlu da bulunuyor.

Hrant Dink Cinayeti Davası’na bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı ise bir kez daha değişti. Böylece mahkeme 5. heyet başkanı ile yola devam edecek. Mahkemeye eski 37. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek atandı.

Bir önceki duruşmada tutuklu sanıklar tahliye taleplerini yinelemiş, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Ercan Gün, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Muharrem Demirkale’nin tutukluluk hallerini devamına karar vermişti. Üye hakim Ali Özcan, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’nin tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdiğinden, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale’nin tutukluluğunun devamı kararı oy çokluğu ile alınmıştı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24254/dink-cinayeti-davasi-7-temmuz-da-devam-edecek