TFF iflas etti

Yasin Yıldırım

Türkiye’nin en güçlü ve de en kudretli iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir bile futbol dünyasının acımasız rekabet çarklarının arasında kalıyorsa gerisini siz düşünün. Ben daha önce futbolu, şantiyeden değil futbolun içinden gelenler yönetmeli diye yazmıştım ama vazgeçtim. Nihat Özdemir’i bile hiçe sayanlar, futbolcu emeklisi idealist bir başkana neler yapar kim bilir!

Bir yandan federasyonda yaşanan ekonomik sıkıntılar, diğer yanda ayyuka çıkan gruplaşmalar ve kurullar arasındaki güç çatışmaları, federasyonu tartışılır hale getirmiştir. Kişiye ya da adamına göre verilen cezaların ardından TFF iflas bayrağını da çekmiştir. Olaylı Alanya-Trabzonspor maçının ardından açıklanan cezalar sonrasında mızrak çuvala sığmaz oldu. Kendi talimatlarını tanımayanlar cezaları da oy birliği ile değil oy çokluğu ile almak zorunda kaldı! Adaleti, hukukun gücü ile değil de güçlünün hukukuyla sağlarsanız, siz de tartışılır hale gelirsiniz.

FUTBOLUN Nihat Abisi olma sözüyle yola çıkan Sayın Başkan, bu işin altından kalkamadınız. Abi, kardeşler arasında ayrım yaparsa, en küçüğü en büyüğe karşı ezdirir, koruyamazsa kimse o abiyi dinlemez de tanımaz da.…

GÖKSEL Gümüşdağ’ın Türk futbolu üzerindeki gücünü inkâr etmek ne kadar saçmaysa, Trabzonspor’un TFF üzerindeki etkisini ve gücünü de görmezden gelmek o kadar saçma. Hakemler ve kurullar üzerinden mesaj vermeyi bırakın, kazanan sahada belli olsun, sonra da hak edeni alkışlayın.

EMEK VERMEDEN ALTYAPI OLMAZ

ALTYAPI, Türk futbolunun süslü yalanı… Emek vermediğimiz, kaderine bıraktığımız ama her yıl Messiler, Ronaldolar çıkmasını beklediğimiz mecburiyetimiz. En sevdiğimiz şey ama hiç kullanmıyoruz, aklımız gibi… Bu işe gönül veren insanlar olunca, en azından arada gönül almak gerekiyor işte. Fenerbahçe’de altyapıdan sorumlu olan Futbol A.Ş Bağımsız Yöneticisi Aram Markaroğlu gibi… Fenerbahçeliler Sayın Markaroğlu’nu iyi tanır.

Camiadaki özgül ağırlığı yüksektir, sözüne güvenilir, sevilir, sayılır. Fenerbahçe altyapısındaki takımlara göğüs reklamı alarak, sponsorluk anlaşması yapacak kadar da çevresi geniştir. Dereağzı’na kısa sürede ciddi dokunuşlar yaptı. Fiziki şartları düzeltilmesi için elini taşın altına soktu. Mentör ve psikolog odalarından, tribünlerin yenilenmesine, altyapı oyuncularının yaşam şartlarının iyileştirilmesine kadar. İnşallah Aram Markaroğlu’nun sessiz sedasız yaptığı bu güzel işler, çığ gibi büyür de Ali Koç’un altyapı hayali, rüya olmaktan çıkar ve sarı-lacivertliler kendi bünyesinden çıkan oyuncularla şampiyonluk mücadelesi verir günün birinde…

BIRAKMAM SENİ

Beşiktaş’ın başlattığı yardım kampanyasının sloganı bu: “Bırakmam Seni.” Bence Beşiktaş yönetiminin asıl ‘Bırakmam Seni’ demesi gereken kişi Sergen Yalçın. Kulübeye müthiş yakışıyor, futbol bilgisi inanılmaz. Futbolculuğunda tembeldi ama hocalığında çok çalışkan. Takımını da çok iyi çalıştırıyor. İyi bir takımla bu ligi alır götürür, orası kesin. Sergen’e sahip çıkılması gerekiyor. Diyeceksiniz ki ‘Zaten destek var kardeşim bu nerden çıktı?’ Sergen Yalçın’ın hayalleri büyük. ‘Al işte idare et, bütçemiz bu kadar’ gibi sözlerle Sergen Hoca kaybedilirse, Beşiktaş çok şey kaybeder. Benden söylemesi.

https://skor.sozcu.com.tr/2020/07/04/tff-iflas-etti-1503865/