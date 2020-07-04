Dilop’un yeni sayısı çıktı

Dilop’un yeni sayısı okurla buluştu. Dergi, bu sayısında Kürtçenin yaşatılmasını işliyor.

DUVAR – İki aylık periyotlarla Kürtçe-Türkçe yayınlanan kültür, sanat, politika dergisi dilop, Temmuz-Ağustos sayısıyla basılı olarak okurlarının karşısında… Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin bölge illerinde yaptığı saha araştırmalarının sonuçlarının değerlendirildiği dosya sayfalarında, akademisyen Cuma Çiçek’le yapılmış kapsamlı bir röportaj yer alıyor. Konuya dair önemli belirleme ve çözüm önerilerinin bulunduğu röportajda, kuşaklar arası dil aktarımı ve Kürtçenin kamusal alanda ihtiyaç duyulur hale gelmesi üzerinde özellikle duruluyor. Dergi, gelecek sayısında da konuya dair tartışmayı Kürtçe bir röportajla sürdürecek.

‘NEFES ALAMIYORUM’ DENMEYECEK BİR DÜNYA…

Amerika’da George Floyd’un öldürülmesiyle alevlenen ve Avrupa’ya da yayılan ırkçılık karşıtı toplumsal hareketlenmenin zeminini ve ırkçılığın kökenlerini irdeleyen Zafer Yörük, ‘Irkçı ideoloji ve çoğunluk kimliği’ yazısında, meselenin Türkiye dair boyutuna da değiniyor.

Ermenistanlı ressam Sevada Grigoryan’ın bir resmini kapağına taşıyan dergide, Recep Maraşlı, farklı renk ve ırklardan insanları resimleştirerek hayatı ‘masalsı bir güzellik’ içinde yeniden üreten Grigoryan’ın üretimlerini ve Doğu resmini ele alıyor.

SOVYET KÜRTLERİ…

dilop Sovyet Kürtlerine dair yazılara bu sayıda da devam ediyor. Milyonlarca insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı’nda, Sovyet vatandaşı birçok Kürt de Sovyet ülkesinin savunulmasında bizzat bulundu. Akademisyen Sedat Ulugana yazısında bazı klam örnekleri üzerinden savaşın Sovyet Kürt dengbêjliği üzerinde bıraktığı izleri yazıyor. Yine Eskerê Boyîk de bu sayıda Kürtçe alfabenin Sovyetler Birliği’ndeki gelişim seyrini ele alıyor.

Bir önceki sayıda tarihin ilk biyolojik savaşını yazan Arkeolog Mesut Alp, bu sayıda Mardin ovasında yaşanmış olan ve ilk kimyasal savaş olarak bilinen Dara savaşını anlatıyor. Barış Avşar da halkların kendi yöntemlerini bulup askeri yenilgilere rağmen bir şekilde yollarına devam edişlerine örnek olarak, ‘Van krallığı’ ve Tuşba’nın çarpıcı kuruluş sürecini gösteriyor.

NAZIM HİKMET-HEJAR MUKRİYANÎ İLİŞKİSİ

Çok tartışılan Nazım Hikmet ile Kürtlerin ilişkisi babında değerlendirilebilecek bir Kürtçe yazı var bu sayıda. Nazım’ın büyük Kürt şairlerinden Hejar Mukriyanî ile olan ilişkisini, Mukriyanî’nin anılarına dayanarak anlatıyor Mihemed Ronahî.

Gazeteci Fehim Işık da İran devleti tarafından Viyana’da müzakere masasında öldürülen Dr. Abdurrahman Qasimlo’yu ve Viyana komplosunu anlatıyor.

İDRİS-İ BİDLİSÎ: ‘BÜYÜK DEVLET ADAMI’ MI ‘MANDACI’ MI?

Mehmet Bayrak’ın Kürdoloji yazıları da sürüyor. Bu sayıda, Osmanlılar ile ilişkileri tartışma konusu olan, kimilerince “mandacı” olarak değerlendirilen İdris-i Bidlisî’yi yazan Bayrak, belgelerle Bidlisî-Osmanlı ilişkisinin sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Rohat Alakom’un Kürdistan-Spor’u, Mecnur Laçin’in Diyarbakır’daki Anzele suyunu, Ercüment Akdeniz’in, Fewzî Bîlge’nin Apê Musa tablosunu yazdığı dilop’ta, Ragıp İncesağır da Anadolu’nun bilinmeyen tarihine ilişkin yazılarına ilk köle isyanını anlatarak başlıyor.

HAKKARİ’YE TERS LALE VE TERS HALAYDAN BAKMAK!

Sezai Sarıoğlu’nun kendisine has uslubuyla yazdığı ‘Bölge illeri’ dizisinde sıra Hakkari’de. Hakkari’ye ters lale ve ters halaydan bakınca gördüklerini yazıyor Sarıoğlu.

Bu sayıya şiirleriyle katılan şairler: Selim Temo, Ralph, Waldo Emerson ve bu yıl Arjen Arî şiir yarışmasını kazanan Suat Baran… (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2020/07/04/dilopun-yeni-sayisi-cikti-2/