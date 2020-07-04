Bak kardeşim… Ahmet’e dediğimi sana da diyeceğim

Ertuğrul Özkök

Türkiye’nin en ünlü aktörlerinden birisin… Sinemadan, reklamdan, oradan buradan çok iyi para kazanıyorsun…

Haline, tavrına, edana, duruşuna baksan, modern bir insan gibi duruyorsun…

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Nedir bu yahu…

Kadın dövmek… İnsana saldırmak…

Hangi bahaneyi uydursan kalkamazsın altından…

Hangi gerekçeye sığınmaya kalksan sığmazsın o elbiseye…

Bak kardeşim… Senin ciddi bir öfke sorunun var… Daha önce gazetecilere yaptığını gördük…

Şimdi kadına… Beni şaşırtmadı…

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Daha önce Ahmet Kural’a söylediğimi sana da söyleyeceğim…

Tavsiyem, hiçbir bahaneye sığınma… Çık, amasız mamasız özür dile…

Sonra bir öfke kliniğine yat. Eline, diline, yumruğuna, tekmene, tokadına hâkim oluncaya kadar çıkma oradan.

Görünme insan içinde…

HAYIRDIR İNŞALLAH RÜYAMDA KAMA SUTRA GÖRDÜM İYİ Mİ

Biliyorum aranızdan bazıları “Çüşşş… Hâlâ mı” diyecek…

Durun hemen acele etmeyin…

Gördüğüm rüya, hemen aklınıza gelen “aganiki Kama Sutrası” değil…

Ama önce şunu söyleyeyim. Pandemi olayından sonra eve kapatılan bir “65 plus” olarak psikolojimde bazı değişiklikler oldu.

Mesela sanata, müziğe, sinemaya, operaya, her tür sahne eserlerine ilgim çok daha arttı.

Bir de çok rüya görmeye başladım…

Bazıları “psychedelic” denilecek türden…

Bazıları kâbusun sınırında dolaşıyor…

*

Şimdi geleyim dün gece rüyamda gördüğüm Kama Sutra’ya…

Aslında Hintli yönetmen Mira Nair’in “Kama Sutra” filmini gördüm…

Ben o filmi alıp devasa bir operaya çevirmişim…

Hindistan’da tabiatın ortasında bir yerde neredeyse 5 kilometreye yayılan devasa bir alanda sahneye konuyor.

Muazzam büyüklükteki orkestrayı Zubin Mehta yönetiyor…

*

Bütün gece, çeşitli bölümleri seyredebilmek için bu 5 kilometre boyunca hep koştum ve sabah bitkin şekilde uyandım. Şimdi rüya tabircilerine soruyorum…

Nasıl yorumlamalıyım bu rüyayı.

KAMA SUTRA YÜZÜNDEN BAŞIMA GELEN BİR OLAY

Mira Nair’in “Kama Sutra”sı bir sinema şaheseridir.

Hayatımda seyrettiğim en güzel aşk ve kıskançlık hikâyelerinden biridir.

Erotik sahneleri de öyle zannedildiği kadar açık saçık değildir. Tabii bir kadın yönetmen gözüyle bunu seyretmek daha güzel oluyor.

Yıllar önce, Hürriyet’in kültür ve sanat yazarı İhsan Yılmaz yurtdışına gidiyordu. Ondan bana “Kama Sutra”nın DVD’sini almasını rica ettim.

Getirdi ve akşam evde büyük keyifle seyretmeye başladım. Ama ne göreyim, basbayağı bir porno… Meğer DVD satıcısına “Kama Sutra” filmini sorunca, Mira Nair’in filmini değil, bunu vermiş. Resmen bir porno DVD’si… Neyse ki televizyonun karşısında yalnızdım.

BİR GÜN ANAYASA’YA ŞU MADDEYİ KOYSAK

Evet, bugün veya yarın veya bir gün… Anayasamıza şöyle bir madde koysak: “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir inanca ait hiçbir mabet, bir başka inancın mabedi haline dönüştürülemez…”

*

İşte bu maddeyi koysak…

Ve kendi kendimize sorsak…

Millet olarak büyür müyüz, küçülür müyüz…

İnançlı inançsız, dünyanın bütün insanları gözünde daha mı iyi mi görünürüz daha kötü mü…

İnsanlığın ortak kültürel ve kutsal mirasına karşı daha saygılı mı oluruz, daha mı hoyrat…

Başka ülkelerdeki İslam’ın kutsal mabetlerine ve eserlerine sahip çıkmada daha mı güçlü duruma geçeriz… Yoksa daha mı güçsüz…

Ama her şeyden, bütün bunların hepsinden daha çok…

İyi bir Müslüman olarak kendimize ve dinimize olan saygımız artar mı azalır mı…

Dinimizi daha yüceltir miyiz…

Yoksa daha antipatik hale mi getiririz…

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Şunu da unutmayalım.

Yirmi birinci yüzyılda yaşıyoruz…

Bu yüzyılın başında dünyaya büyük umutlar vererek kurulan “Medeniyetler İttifakı”nı hâlâ yaşatmaya çalışanların başında biz varız.

Ve yanlış bilmiyorsam bu güzel işbirliğinin hâlâ eşbaşkanlığını sürdürüyoruz…

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O nedenle diyorum ki… Bu ülkenin bütün makul ve iyi insanları bu soruları kendi kendine sorup vicdani cevabını vermeli…

BİZ HİÇ KAVGA ETMEDİK ONLAR 26 KADIN ÖLDÜRMÜŞ

Pandemi sırasında, karımla 50 yıldan beri ilk defa 90 gün aynı evde yaşadık.

Vallahi yemin ediyorum, bir kere bile sesimizi yükseltmedik, tartışmadık.

Dün İngiltere polisinin açıkladığı rakama bakınca şaşırdım. Pandemi ev hapisleri sırasında İngiltere’de evlerde 26 kadın cinayete kurban gitmiş.

BYLOCK KADAR TEHLİKELİ BİR YAZILIM: ‘ENCROCHAT’

AVRUPA polisi önceki gün çok ilginç bir açıklama yaptı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan yüzlerce kişi tutuklanmış.

Bunu da polisin bir cep telefonu yazılımının şifresini kırması sayesinde başarmış.

Yazılımın adı “EncroChat”…

İlk defa görünen bir yazılımmış bu…

Dışarıdan birileri sizi hack’lediği, sizin şebekenize sızdığı zaman uyarıyormuş.

Bu yazılım özellikle kamerası, mikrofonu, ses kayıt sistemi ve GPS’i olmayan telefonlarda kullanılıyormuş.

Polis sadece İngiltere’de hack’lediği telefonlar sayesinde 75 kişiyi tutuklamış.

BUGÜNLERDE ŞUNU YAPMAK İSTİYORUM

KULAKLIĞIMI takıp Rolling Stones’un “Walking in the Ghost Town” şarkısını dinleyerek, dünyanın bütün hayalet şehirlerinde volta atmayı hayal ediyorum. Özellikle de Venedik’te…

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/bak-kardesim-ahmete-dedigimi-sana-da-diyecegim-41556926