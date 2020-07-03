TAŞHORON KİLİSESİ RESTORE EDİLİYOR (1)

Fikri Demirtaş

Tarihi eserler insanlık için geçmişe bir yolculuktur, ayna tutmaktır.

Tarihi eserler der ki, beni yağmalamayın, yıkmayın, yakmayın burada senden önce yaşayanların insanlığın geçmişi yaşıyor.

Bu tarihi miraslar hepimizin kültürü ve gerçeğidir. Bugün ırk, dil,din,inanç ayrımı yapmadan, gözetmeden birbirimizi kabul edip, onlara sahip çıkmak ve hep birlikte yaşatmak, geçmişe saygı insanlık görevimizdir.

Şehirler, ilçeler tarihleri ve kültürleriyle yaşarlar, kültürlerini ise kendi değerleri oluşturur.Dini ve sivil eski bir yapıları korumak için mutlaka tarihî veya sanat değerinin olması beklenmez, “kent hafızası bakımından” sosyal ve kültür mesajı taşıması, korunması için yeterlidir.

Dini ve sivil mimari yapılar camiler, kiliseler, mezarlıklar, hamamlar, evler, okul binaları , fabrikalar vb. gibi toplumun hafızasında yer eden, fakat iz bırakan yerler de toplum hafızasının önemli köşe taşlarıdır ve mutlaka korunması gerekir. Çünkü bunlar toplum hayatında, sosyal yaşamda daima hatırlanacak, hasretle anılacak, belki de yaşarmış gözlerle hayalen yeniden yaşanacak olayları barındıran yerlerdir ve bir kentin kültürünün tapu senetleridir. Tarihi yolculuk bu tür eserlerlerle yapılır.

“Her ülkede aynı bayrak altında yaşayan çeşitli din ve ulustan insanların bir arada kardeşçe yaşaması, çağdaş insanlığın gereğidir. Herşeyden önce Bayrak bir ülkenin tüm halkını kapsayan bir simgedir.

Yurttaşlarına en güzel bir yaşam sağlayan, hak ve özgürlükleri veren, bilim kültür ve sanatı öne çıkaran, evrensel değer yargılarını, hak ve hukuku hâkim kılan; yani insanca yaşama sahip yurttaşları olan ülkeler dünyanın en önde ülkeleridir. ”

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Surp Yerortutyun kilisesinin çeşitli nedenlerden dolayı restorasyonunun yarım bırakılmasından dolayı aylar önce geniş bir araştırma yazısı yazıp eski tarihi fotoğrafları ile Malatya Sonsöz gazetesi ve Facebook grublarında paylaşmıştım.

Kilisenin gerçek adı: Surp Yerortutyun ( Yani Kutsal Üç Horan )Kilisesi… Zamanla Taş Kilise ve Üç horan karışmış, önce Taşhoran… sonra da nasıl olmuşsa Taşhoron yapılmış…

Restorasyonla birlikte Kilise tarihteki gerçek adı ile anılarak açılmalıdır. SURP YERORTUTYUN.

Ülkemizde birlikte aynı bayrak altında yaşadığımız T.C.yurttaşı Türk, Kürt,Kadim Ermeni, Süryani , Keldani vb. Hristiyan yurttaşların başka şehirlerimizde olduğu gibi .Uzun yıllar sonra Malatyada’da dini gün ve bayramlarında İbadetlerini özgürce yapabilecekleri bir yer olabilir. Hristiyanlar dini ritüellerini yapmak içinde Malatya’dan Adıyaman’a, Elazığa gitmeyeceklerdir. İlimize yerli yabancı turistler gelerek İnanç turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır.

SURP ASDVADZADZİN Kilisesi (Meryem Ana Kilisesi) çarşı merkezde şire pazar, sebze haline yakın 1968 yılandan beri Çınarlı Cami olarak kullanılmaktadır.>>DEVAM EDECEK

http://www.malatyasonsoz.com.tr/tashoron-kilisesi-restore-ediliyor-1-h322654.html