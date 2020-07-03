Rusya’dan Ayasofya açıklaması: Tüm kararlar dengeli olmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilişkin ‘Ayasofya hakkındaki tüm kararların dengeli olmalı’ dedi.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması olasılığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ayasofya hakkındaki tüm kararların dengeli olmasını, sorunun inanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz” dedi.

Sputnik’in haberine göre Zaharova, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, “Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul’un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor” ifadelerini kullandı. Zaharova, şöyle konuştu: “Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uygulacağından hareket ediyoruz” dedi.

‘TÜM KARARLAR DENGELİ OLMALI’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz” diye ekledi.

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