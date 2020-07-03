Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya konusunda “Erdoğan’ın devlet bilgeliği için” umit ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Moskova Patrikhanesi’nin dış kilise ilişkileri bölüm başkan yardımcısı Başpiskopos Nikolay Balashov, İstanbul’da Ayasofya’nın bir camiye dönüşmesinin olumsuz sonuçlarıyla tehdit edebileceğini söyledi.

RİA Novosti’ye göre Balashov, “Dinler arası, medeniyetler arası ilişkilerde dünyada uzun süredir devam eden dengelerdeki herhangi bir “değişiklik” ciddi ve öngörülmez sonuçlarla doludur. Bu durumda, benzersiz, gerçekten küresel öneme sahip bir anıttan bahsediyoruz ve bu sadece kültürel ve tarihi bir nesne değil, aynı zamanda milyonlarca insan için kutsal bir yer. Ayasofya, binyıl boyunca, sadece Bizans İmparatorluğu’nun değil, bir bütün olarak Ortodoksluğun bir sembolü olan Doğu Hıristiyanlığının ana katedraliydi.”dedi.

Ona göre Ayasofya Kilisesi, Bizans ustalarının paha biçilmez mozaiklerini koruyor – “görkemli Hıristiyan İmparatorluğunun muazzam ihtişamından kalan az şey.”

Başpiskopos Balashov’a göre, bu İmparatorluğun manevi mirasçıları tarihi Rusya halklarıdır. Bir zamanlar “bu doğaüstü güzellik tarafından büyülenen” ve gelecekte Rusya’yı Hıristiyanlığa dönüştüren Prens Vladimir’in elçileri Ayasofya’yı ziyaret ettikleri ardından şunları bildirdi: “Cennette mi yoksa yerimizde mi olduğumuzu bilmiyoruz.”

Başpiskopos Nikolay Balashov, “Peki şimdi İsa’nın ve Tanrı Annesinin bu muhteşem yüzlerinde ne olacak? Ne de olsa Müslümanlar insan imgelerinin bulunduğu yerde dua etmemelidir. Yine kireç ile kapatacaklar mı? Zaten hazırladıklarını ve halı aldıklarını söylüyorlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu görüntüleri görmek için gelen ziyaretçiler ne diyecek? UNESCO ne söyleyecek? Bu anıt Dünya Mirası Listesinde olmakta. Bunun Türkiye’nin bir iç meselesi olduğunu cevaplandırılacak mı?” şeklinde soruyor.

Ona göre, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “devlet bilgeliği için umut ediliyor”.

Ermenistan Kamu Radyosu