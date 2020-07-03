Londra’daki Ermeni kardeşlerden Ermenistan’a ‘yenilikçi maske’ yardımı

Londra’da eğitim alan iki Ermeni kardeş Aleksandr ve Georgi Dzavaryanlar Ermenistan’da koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olma amacıyla yenilikçi maskeler gönderdiler.

Waldheim-international Ermenistan temsilciliğinin aktardığı bilgilere göre Dzavaryan kardeşler onların arkadaşı Finley White ile birlikte kendi okullarını geçici olarak atölyeye dönüştürdüler ve koronavirüs krizine karşı mücadele ediyorlar.

3 Temmuz’da Ermeni kardeşler Ermenistan’a toplam 30 bin maske gönderdiler. Maskelerin 10 gün içerisinde Ermenistan’da olacağı belirtiliyor.

Daha önce onlar okulun 3D yazıcıları kullanarak sağlık alanında çalışanlar için özel maskeler üretiyorlardı, ancak sonra maskelerin seri üretim cihazı yarattılar.

Ermeni kardeşler maskeleri Britanya’daki sağlık çalışanlarına bedava dağıtıyor ve kendi imkanlarıyla para buluyor ve üretim için gereken hammedesini satın alıyorlar.

Londra’nın batısında bulunan Hammesmith bölgesindeki Latymer Lisesinden mezun olan, şu an Augment Bionics startup şirketinin teknik yöneticisi, 22 yaşında olan bilim adamı Georgi Dzavaryan ülkedeki maske kıtlığını fark edince 3D yazıcılarla maske üretmeye karar veriyor.

Kendi çalışmalarında Londra Okulu öğrencisi olan kardeşi Aleksandr’ı da dahil ediyor. Daha sonra Latymer Lisesi mezunlarından 19 yaşındaki Finley White de onlara katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/03/Ermenistan-Londra-Ermeni-maske/187098