Fransa’dan Ayasofya açıklaması: Herkese açık kalmalı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Ayasofya’nın herkese açık kalması gerektiği çağrısında bulundu.

Ayasofya’nın yeniden cami statüsünde ibadete açılması veya müze olarak kalması konusunda Danıştay’ın kararı beklenirken Fransa’dan da Ayasofya açıklaması geldi.

Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya’nın herkese açık olarak kalmasını isteriz” denildi.

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, ABD’nin açıklamalarını “hayretle karşıladıklarını” belirterek, “Egemen haklarımız konusunda ‘uyarıyoruz, dikte ediyoruz’ üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir” ifadesini kullanmıştı.

Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesi’nde açılan davanın duruşması perşembe günü yapıldı. 15 gün içinde Danıştay’ın Ayasofya kararını açıklaması gerekiyor.

Euronews