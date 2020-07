Erdoğan: Ülkemize Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamına gelmektedir

Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemize Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamına gelmektedir” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Levent Camii temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, “Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. Sakarya’daki patlamala ilgili tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışma içerisindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Bu vesileyle Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Levent Camimizin İstanbulumuza, ülkemize ve tüm islam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu caminin şehrimize kazandırılmasında katkısı olan ve olacak tüm kardeşlerime şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Özellikle tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Merkez Bankası yönetimine, buradaki gayretleri kolaylaştırıcı yaklaşımlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, “Cami inşaatını yürütecek firmaya , burada görev alan mimarında, nakkaşına, mühendisinden işçisine kadar herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemize Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamına gelmektedir” düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

“Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır.

Levent Camisi’nin İstanbul’a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim, leventler buradan geçti dedik. O yüzden baş leventin adını da buraya koyalım. Adına Barbaros Hayrettin Paşa Camisi diyelim.

Dün Katar’dan geldik. Bu aralar hep oralardayız. İnşallah süratle camimizi bitirip bölgenin ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi’nden öykünerek tasarlanan Levent Cami ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere’den Yıldız Hamidiye Camisi’ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak.”

T24