Erdoğan: Ayasofya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamına geliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak “Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ayasofya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar, egemenlik hakkımıza saldırı anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli’deki Levent Camii Temel Atma Töreni‘nde konuştu. Erdoğan, sözlerine “Müslümanlar dünyanın her köşesinde peygamberimizin ‘Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da buna karşılığında ona bir köşk tahsis eder‘ anlayışıyla cami inşa ediyorlar” diye başladı ve İstanbul’un cami anlamında dünyanın en zengin şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Devamında “Şimdi merak ediyorsunuz, Levent Camii‘nin adı ne olacak? ‘Leventler buradan geçti’ dedik ya, öyleyse baş levendin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun. Demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler-etmeyenler diye” duyurusunu yapan Erdoğan, daha sonra Ayasofya‘nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur. Hali hazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Balat ‘taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

‘taki örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir. Ayasofya ‘ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir.

‘ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya üzerinden yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef almaktadır. Biz ülkemizde Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.”

​Levent Camisi hakkında

Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle hafriyat çalışmalarıplanlanandan daha hızlı tamamlanan Levent Camisi‘nin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat’tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan’ın ‘kalfalık eseri‘ olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi‘nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere‘den Yıldız Hamidiye Camisi‘ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

© AA / Levent Camii’nin inşaatına başlandı: ‘Bu bir ihtiyaç projesi, Süleymaniye’den öykündük’Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, 18 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 7 bin metrekare oturum alanına sahip, engelsiz yaşam odaklı cami, 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresiyle hayat bulacak.

Levent Camisi, 5 bin 500 metrekare avlusu, kapalı otopark ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimariözelliklere de sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007031042382053-erdogan-ayasofya-konusunda-ulkemize-yoneltilen-ithamlar-dogrudan-egemenlik-hakkimiza-saldiri-anlamina-geliyor/