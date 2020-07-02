Yeni Akit ‘Sivas’ın yiğit evlatları’ dedi

DUVAR – Yeni Akit gazetesi, Madımak Oteli’nin yakılarak 35 kişinin katledildiği Sivas katliamının yıl dönümündeki haberi gazetenin birinci sayfasında, “Biz af değil, yeniden yargılama istiyoruz” başlığıyla verdi ve sanıkları övdü.

Sivas Katliamı sanıkları için, “Suçsuz yere hapse atılan Sivas’ın yiğit evlatları” ifadeleri kullanılan Muhammed Uzun imzalı haberde, “Müslümanların üzerine yıkılan Sivas’taki Madımak provokasyonunun üzerinden tam 27 yıl geçti” yorumu yapıldı.

Haber, şöyle devam etti: “Kur’an’ın devri bitmiştir’ diyerek İslam’a yönelik hakaret dolu sözler sarf eden Aziz Nesin’i protesto eden Sivas’ın yiğit evlatları ne yeniden yargılandı, ne de otel yangınının gerçek failleri gün yüzüne çıkarıldı.” (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar