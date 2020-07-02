Smyrna (İzmir) katliamının görgü tanığı olan Ernest Hemingway: Smyrnia limanını unutamıyorum. Sularında neler neler yüzüyordu… – Ermenistan Kamu Radyosu

Smyrna (İzmir), 1922 yılı. Şehre saldıran Türk askerleri, sakin halk olan Hristiyanları öldürüyorlar. Türk askerler Ermeni ve Rum semt ve kiliselerini tahrip ve talan ediyorlar. Hristiyanlardan tamamıyla kurtulmak isteyen askerler, Mustafa Kemal’in (sonradan: Atatürk) talimatıyla bu şehirde yangın körüklüyor…

O sırada ‘Toronto Daily Star’ gazetesinde muhabirlik yapan ünlü Amerikalı yazar Ernest Hemingway, Türkiye’de bulunduğu için burada işlenen bu vahşetlerin görgü tanığı oluyor. Ermenilerin ve Rumların bu katliamlarının anıları, yazarı dehşete düşürdü.

Hemingway, Smyrna (İzmir) katliamına dair şöyle yazıyor: “…Acaba yazarlığıma mı devam etsem yoksa soykırım suçuna karşı mücadele mi başlatsam diye hep düşünürdüm… Nihayet yazmaya, hakikati yazmaya karar verdim.”

1925 yılında Amerikalı yazar, seçme öykülerden oluşan “Zamanımız” (In Our Time) adlı yapıtını yayınladı. Bu eserinde yazar, yıllar önce masum Hristiyanlara karşı işlenen katliamları “Smyrna Limanı’nda” başlıklı hikayesinde anlattı. Hemingway, hikayesinde şöyle yazdı: “Smyrna limanını unutamıyorum. Sularında neler neler yüzüyordu. Hayatımda ilk defa geceleri kabuslar görmeye başladım…”.

Ermenistan Kamu Radyosu