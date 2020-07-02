Romanya Ermenilerinden AP milletvekillerine tepki: “Karabağ, asla Azerbaycan’ın bir parçası olmayacak”

Romanya Ermenileri Birliği, Avrupa Parlamentosu milletvekilileri Traian Basescu, Zeljana Zovko ile Marina Kalyurandi’nin Karabağ karşıtı açıklamasına tepki verdi.

Romanya Diakosluğu’nun Basın Servisi’nden yapılan açıklamada özellikle şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Parlamentosu milletvekilileri Traian Basescu (Romanya’nın eski Devlet Başkanı), Zeljana Zovko ile Marina Kalyurandi’nin açıklaması, Romanya’da yaşayan Ermenileri şaşırtarak hayal kırıklığına uğrattı.

Siyasi açıklamalar alanına girmemeye çalışmakla beraber, yüksek kürsülerden asılsız bilgiler yayınlayan bu tür açıklamalara tepki vermememiz imkansızdır. Aynı zamanda bu açıklamanın, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile diğer Arupai kurumların resmi tutumunu yansıtmadığından da eminiz.

Bu milletvekililerin açıklamasının, Dağlık Karabağ (Artsakh) ile ilgili tüm hareketlerin, AGİT Minsk Grubunun onayladığı halkların eşit hakları, kendi kaderini tayin hakkı, toprak bütünlüğü ve güç kullanmama ilkeleri çerçevesinde yapılacağı konusunda AB ve AGİT Minsk Grubu’nun benimsediği yaklaşımına aykırıdır” denildi. Bu tür asılsız bir açıklama yapan AP üç milletvekilinin, meseleyi tüm ayrıntılarıyla bilmediklerini veya daha da kötüsü, bu açıklamayı diğer tarafın, yani Azerbaycan’ın talebiyle yaptıklarına dikkat çeken açıklamada, “Bu tür yapıcı olmayan açıklamalarla aslında Azerbaycan’ın savaş meyilli, saldırıcı ve insanlık karşıtı amaçlarına destek veriliyor. 30 yıldan beri Ermenistan ile Artsakh’ı abluka altında tutan Azerbaycan ile Türkiye’nin insanlık karşıtı faaliyetlerini kınamak yerine bu milletvekililer, “yasadışı olarak işgal altından tutulan bölge” ifadesine yer vererek, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının tutumlarına karşı çıkıyor ve Azerbaycan’ın, Artsakh karşıtı amaçlarına destek veryor” ifadelerine yer verildi. Dağlık Karabağ’ın (Artsakh) hiçbir zaman Azerbaycan’ın tam bir parçası olmadığına dikkat çeken Romanya Ermeni toplumu, Artsakh’ın henüz 1918-1920 yıllardan beri ve Sovyetler Birliği bünyesinde dahi özerk bir birim olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı.Artskah halkının, tüm diğer halklar gibi özgür ve güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahip olduğunu hatırlatan açıklamada, bunun Azerbaycan bünyesinde asla mümkün olmayacağı vurgulandı. “Aynı zamanda şunu vurgulamalıyız ki, Dağlık Karabağ meselesi, sadece Ermenistan veya Artsakh’ı değil, tüm dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyon kişilik Ermeni Diasporası’nı da ilgilendirir. Ve biz dünyanın her köşesinden tüm dünyaya sesleniyoruz: Artsakh, hiçbir zaman Azerbaycan’ın bir parçası olmayacaktır. Bu, basit bir söz değil, her Ermeninin doğduğu anda ettiği ve ölümüne kadar sadık kaldığı bir yemindir. Dolayısıyla, eğer Azerbaycan herhangi bir zaman Artsakh Ermeni halkının güvenliğini tehdit altına alırsa, tüm Ermeni Diasporası tarafından mutlaka büyük bir karşı darbe alacak”.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa Parlamentosu’nun AB-Ermenistan işbirliği komisyonunun Avrupa heyet başkanı Marina Kalyurandi, Avrupa Parlamentosu’nun Ermenistan reportörü Traian Basescu ile Azerbaycan repartörü Zeljana Zovko, yayınladıkları ortak açıklamada Artsakh’ı “işgal altındaki” toprak olarak adlandırarak çatışmayı, Azerbaycan’ın toprak büyünlğünün kapsamında çözme çağrısını yapmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI