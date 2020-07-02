Japonya’dan Ermenistan’a tıbbı destek olarak 3.7 milyon dolarlık hibe verilecek

Japonya hükümeti, Japon tıbbı cihaz ve malzemelerin satın alınması hedefiyle Ermenistan’a yaklaşık 3.7 milyon dolarlık hibe sağlayacak.

Japonya’nın Ermenistan Büyükelçisi Jun Yamada ile Ermenistan Maliye Bakanı Atom Cancuğazyan, 30 Haziran tarihinde “Ekonomi ve Sosyal Gelişim Projesi” kapsamında gerekli evrakları imzaladı.

Büyükelçi Yamada, “Japonya’nın yeni tıbbı malzemelerinin, ülkedeki sağlık ve tıbbı kurumlarının imkanlarının ciddi şekilde artırılmasına ve böylece daha fazla hayatların kurtarılmasına ve Ermeni halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yol açacağını en içten ümit ediyorum” yorumunu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/02/Japonya-Ermenistan-hibe-sağlık/186959