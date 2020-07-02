İçişleri Bakanı Ermenilere yapılan saldırılardan bihaber

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun, Ermenilere yönelik saldırılara ilişkin verdiği önergeye yanıt veren Bakan Süleyman Soylu, “Ermeni vatandaşlarımızın ibadetlerini hür bir şekilde yapabilmeleri için ibadethanelerde güvenlik önlemleri alınmaktadır” dedi.

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Ruken Tuncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, 31 Mayıs 2019’da Samatya’da Ermeni yurttaş Arpine T.’nin uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle verdiği önergeye bir yıl sonra cevap geldi.

Tanrıkulu, önergede Arpine T.’ye yönelik saldırının faillerinin yakalanıp yakalanmadığını sordu. Tanrıkulu’nun önergesine yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikatın devam ettiğini belirtti.

Saldırı soruları cevap kaldı

Tanrıkulu, Arpine T. saldırısının dışında Ermenilere yönelik yaşanan saldırılara da önergede yer verdi. Samatya’da Ermeni yurttaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini ve son üç yılda Ermeni yurttaşlara yönelik fiziksel saldırı veya evlerin işaretlenmesi olaylarına karışan kaç şahıs tespit edildiğini, bunların kaçının yakalandığını, kaçı hakkında cezai yaptırım uygulandığını sordu.

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Soylu: Ermeniler ibadetlerini güvenle yapıyor

Ancak Bakan, soruları yanıtsız bırakarak, “Ermeni vatandaşlarımızın ibadetlerini hür bir şekilde yapabilmeleri açısından ibadethanelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmakta, güvenlik hizmetleri noktasında talepleri hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Anayasanın 10. maddesinde belirtilen ‘Herkes dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin eşittir’ ilkesi hükmünce ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız Devletimizin koruması ve güvencesi altındadır” dedi.

Tanrıkulu: Sorular ya yanıtlanmıyor ya da geçiştiriliyor

Önergeye gelen yanıtı bianet’e değerlendiren Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden sonra verdiklerin önergelere yanıt alamadıklarını söyledi. Tanrıkulu şöyle devam etti: “Soru önergeleri, milletvekillerinin hükümeti denetleme araçlarından biridir. Ancak Başkanlık sisteminden sonra önergelerimiz yanıtlanmıyor, ya da bu önergede olduğu gibi geçiştiriliyor.

Soru önergesinde Ermeni yurttaşların bulundukları ortamlarda can güveliklerinin ne şekilde sağlandığını soruyoruz. Ancak herhangi bir yanıt yok. Ayrıca önergeyi geçtiğimiz yıl olayın yaşanmasının ardından vermiştik, fakat aradan geçen bir yılda kiliselere saldırılar yaşandı. Hrant Dink’i eşi ve Dink ailesi avukatları tehdit edildi. Bütün bunların yaşanmasındaki sorumluluk doğrudan doğruya hükümete aittir.”

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Tanrıkulu’nun önergede yer verdiği diğer sorular ise şöyle:

*Başta Samatya’da olmak üzere Ermenilere yönelik belli aralıklarla meydana gelen saldırı ve tehditlerin önüne geçilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı herhangi bir çalışma yapmakta mıdır?

*Ermeni vatandaşlara yönelik saldırı ve tehditlerin belli bir organize grup tarafından yürütülüp yürütülmediğine dair herhangi bir sonuca ulaşılmış mıdır?

*Ermeni vatandaşlara yönelik saldırı ve tehditleri engellemeyen veya önleyemeyen kolluk mensupları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

*Son bir yılda etnik ve inançsal temelli olarak Ermeni yurttaşları hedef alan, onlara yönelik fiziksel saldırıları teşvik edici propaganda yürüten kaç sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem yapılmıştır?

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Ne olmuştu?

31 Mayıs 2019’da sabah saatlerinde Arpine T., eşi Sarkis T.’nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirsiz ve maskeli iki kişi Arpine T.’yi bıçakla yaraladı. Maskeli şahıslar kaçarken “Bu başlangıç” dedi.

Yardım çığlıklarının komşular tarafından duyulmasının ardından Arpine T., İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Çiftin evinin iki ay öncesinde işaretlendiği belirtilmişti. Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Başrahip Zakeos Ohanyan’ın olayla ilgili yaptığı açıklamada, evin duvarına nefret söylemi içeren yazıların bulunduğu kağıtlar yapıştırıldığını ve haç çizildiğini ifade etmişti. (RT)

http://bianet.org/bianet/nefret-soylemi/226756-icisleri-bakani-ermenilere-yapilan-saldirilardan-bihaber