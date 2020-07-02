Ermeni uzmanlar, Haziran’da Halep’te 2.450 metrekarelik bir alanı mayından temizledi

Suriye’de insani misyon gerçekleştren Ermeni uzmanların beşinci grubu, 2020 yılının Haziran ayında Halep’te 2.450 metrekarelik bir alanı mayından temizledi.

Ermenistan İnsani Maksatlı Mayın Temizleme ve Uzmanlar Merkezi’nin paylaştığı verilere göre, çalışmaların başından beri Ermeni uzmanlar, toplam 185.209 metrekarelik bir alanı temizledi.

Gruptaki Ermeni doktorlar ise, salgın kısıtlamaları şartlarında 646 hastayı tedavi etti. Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar Ermeni doktorlar, Suriye’de toplam 13.772 hastayı muayene ve tedavi etti.



Mayın temizleme uzmanlarından, doktorlardan ve onların güvenliğini koruyan 73 Ermeni uzmandan oluşan 5. grup, 16 Haziran’da Halep’e gitmişti. 19 Haziran’da Ermenistan’ın Halep Başkonsolosu Armen Sarkisyan, Ermeni uzmanlar grubu ile bir araya gelerek onlara verimli çalışmalar dilemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/02/Ermeni-uzmanlar-Suriye-Halep/187029