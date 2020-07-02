Ermeni kanun sanatçısı, “WORLD FOLK VISION” yarışmasında birinci oldu

Ermeni kanun sanatçısı Marianna Gevorgyan, “WORLD FOLK VISION” itibarlı uluslararsı yarışmasında brincilik kazandı.
“Facebook” sosyal ağı üzerinden zaferini duyuran Marianna, “Uluslararası “WORLD FOLK VISION” yarışmasında zafer kutladık. Birinci sırada yer alarak itibarlı baş ödülü aldık.
Herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum” paylaşımını yaptı.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “WORLD FOLK VISION” yarışmasında Marianna Gevorgyan, kanunla katılarak Sayat Nova’nın “Eshxemed” eserini seslendirdi. 115 ülke temsilcilerinin katıldığı yarışmanın finaline 60 ülkenin 180 temsilcisi geçmişti. Bir ay süren oylama sonucunda birincilik, genç Ermeni katılımcıya verildi.
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