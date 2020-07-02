Danıştay Ayasofya Dosyasını Görüştü

Ayasofya’nın müze statüsünün değiştirilerek ibadete açılmasına ilişkin dava dosyası bugün Danıştay 10. Dairesi’nde ele alındı. Danıştay’ın uluslararası arenada merakla izlenen davaya ilişkin kararını 15 gün içinde açıklaması bekleniyor.



UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme getirmişti. Türkiye’de en çok ziyaret edilen turistik mekanların başında gelen Ayasofya, 6’ıncı yüzyıla ait bir yapı olarak hem Bizans İmparatorluğu hem de Osmanlı İmparatorluğu açısından öneme sahip.



Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülme kararı, 1934 yılında, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmıştı. Bugün görülen davada, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülme kararının hukuki olup-olmadığı ele alınıyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada Türkiye’yi Ayasofya’nın müze statüsünü korumaya çağırmış, Ortodoks Kilisesi Patriği ise Ayafosya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ”ayrılık tohumları” ekeceğini kaydetmişti.

İnşası 537 yılında tamamlanan ve 900 yıl boyunca Hristiyanlık inancının önde gelen kilisesi olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethinden sonraki 500 yıl boyunca ise İslam dünyasının en büyük camilerinden biri olarak işlev görmüştü.

Dünyadaki 300 milyon Ortodoks’un lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin Hristiyanlar’ı hayal kırıklığına uğratacağını, Doğu ve Batı arasında ”çatlak” oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’de Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını talep eden ve bunun için yıllardır kampanya yapan gruplara geçen yıl yapılan yerel seçimler öncesindeki kampanyasında destek vermeye başladı.

Çok sayıda Türk vatandaşı, Ayasofya’ya yeniden cami statüsü kazandırmanın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin kimliğini daha iyi yansıtacağı görüşünde. Yapılan son kamuoyu anketleri de Türk kamuoyunun çoğunluğunun Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesini desteklediğini gösteriyor.



Yunanistan: ”Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ‘derin bir hissi uçurum’ yaratır”

Ayasofya’nın statü değişikliği meselesine ilişkin olarak Yunanistan da bugün bir açıklama yaptı. Yunanistan, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açmakla Hristiyan ülkelerle arasında ”derin bir hissi uçurum” oluşturma riski aldığı görüşünü savundu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, düzenlediği basın toplantısında, ”Ayasofya bir dünya mirası anıtıdır. Birçok ülke, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı müdahaleyle en üst seviyeye çıkan bu çok önemli noktanın altını çizdi ve Türkiye’yi, dünyadaki tüm Hristiyanlarla arasında derin bir hissi uçurum yaratacak adımlar atmamaya çağırdı” dedi.

https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-ayasofya-dosyasini-gorustu/5486007.html