Ayasofya: Danıştay’dan çıkacak karar neden önemli? – Ermenistan Kamu Radyosu

Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesi’nde açılan davanın duruşması bugün yapıldı.

Duruşmada, davacı derneğin ve savcının iddiaları dinlendi. Danıştay’ın kararı açıklamak için 15 gün süresi var. HaberTürk’te yer alan haberde, hakimin, “Duruşma bitti, kararı daha sonra açıklayacağız” dediği belirtildi.

BBC.com’a göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, üst düzey yetkililer bir süredir Ayasofya’nın yeniden Müslümanlar için ibadete açılması konusunda Danıştay’dan çıkacak kararın beklendiğini söylüyor.

Hıristiyanlık inancı tarafından kutsal yapılardan biri olarak görülen Ayasofya’nın Müslümanlar için ibadete açılacağına dair açıklamalar uluslararası alanda da bazı tepkilerin gelmesine neden oluyor. Son olarak davadan bir gün önce ABD de, Ayasofya’nın müze olarak korunması çağrısında bulundu.

Türkiye zaman zaman Ayasofya’da dini törenler düzenliyor. 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü nedeniyle Fetih Suresi okunmuş ve buna Yunanistan ile ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepki gelmişti. Türkiye ise Ayasofya konusunu kendi egemenlik hakkı çerçevesinde görüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu