Ayasofya Camimizi Açın Arkadaş!

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Hıristiyanlar Hz.İsa’ya ihanet etmeselerdi, gerçek İncil’e göre Ayasofya’nın cami olması vacip olurdu. Hiç düşündünüz mü Hz.İbrahim’e inanan İseviler ve Museviler niye Hz.Muhammed’e inanmıyorlar, halbuki ahir zaman Peygamberine inanmak onlar için fazdır.

Ne mutlu biz Müslümanlara ki tüm Peygamberlere inanıyor, onlara salat ve selam getiriyoruz. Üstelik bu talimatı Peygamberimizden almışız. Yani Hz. İsa gelmeyene kadar Havra, Hz.Muhammed gelmeyene kadar Kilise Allah’a ibadet edilen birer muteber mabetti. Ama bu iki dinin mensupları, Peygamberlerine, kitaplarına ihanet ettiler.

Malum Ayasofya bir Katedral(Külliye) olup daha Peygamberimiz dünyaya gelmeden önce Hz.İsan’ın ümmeti tarafından yapılmış bir İslami eserdir.Malum İslam dini Hz.Adem ile başlamış günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar devam edecektir.

İstanbul’un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet Han kılıç hakkı/fethin sembolü olmanın yanı sıra o günün parasıyla 55 BİN Dukka vererek satın alıp vakfiyesine devretmiş ve cami olarak hizmete açılmıştır.

Birileri demiyor ki 481 yıl cami olarak namaza ev sahipliği yapan bu mabedi hangi akıl, ne hakla müzeye çevirdi? Maalesef bu camiyi namaza açalım mı açmayalım mı? tartışması yapılmaktadır.

Ne yazık ki kahire müftüsü Sisi gibi zalim ümeranın hoşuna gidecek bir açıklama ile İstanbul’un fethine işgal dedi, Ayasofya’yı namaza açmanın doğru olmadığını söyledi, ama ne mutlu ki Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof.Dr.Ali Muhyiddin Karadağı bu açıklamayı bir utanç lekesi olarak nitelendirerek, tenkit etti. Dünya Müslüman alimler birliği başkanının bir Kürt olması da bizim için bir medarı iftihar olmalıdır.

Sakın ola bunu Kiliseye yapılan bir müdahaleymiş gibi düşünmeyelim. İslam dini inanç hürriyeti konusunda hassastır, ülkemizde bir çok kilise var ve hiçbir Müslüman kiliseye yan gözle bakmaz, bakamaz. Bu İslam’ın bize verdiği terbiyesinin bir adabıdır.

Fetih sembolü olan Ayasofya camidir, bir an evvel ezan, sala, tekbir ve beş vakit namaza, Cuma namazına açılmalıdır.

Kimisi de diyor ki hele diğer camileri doldurun ondan sonra Ayasofya meselesini açın. Aslında Ayasofya’yı da nice nice Çamlıca camilerini de açsanız hepsi dolacak. İnanmıyorsanız Cuma günü herhangi bir camiye gidin cemaatin nasıl da dışarıya sarktığını göreceksiniz. Üstelik sokaklarda dolaşan milyonlar bir gün ya Allah deyip, kollarını abdest almak için sıvarlarsa mevcut camiler bu insanları kaldıramaz değil mi? Eğitim Öğretimde 5 vakit namazın farz olduğunu Müslüman çocuklarına anlattık da onlar kılmıyor? Daha düne kadar namaz kılan bir öğretmen bulamıyorduk. Lisede öğrenciyken Fen bilgisi hocası Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersimize geliyordu. Bazı konularda da “Eyüphan kalk cevap ver” diyordu. Mütevazi bir bey efendiydi, ama ders boş geçmesin diye dersi almıştı.

Kısacası Ayasofya en kısa zamanda beş vakit namaza, Cuma namazına açılıdır. Ülkenin yedi bölgesinde yüz yüze 8 BİN gençle yapılan ankette kendini hangi dine mensup görüyorsunuz sorusuna %86.5 İslam demiş, o zaman İslam kavramının içini doldurmak bize düşüyor. Yani camiler dolmuyorsa sebebini başka yerlerde aramak lazım, Devlet Planlama teşkilatına sormak lazımdır diye düşünüyorum.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin dediği gibi bu halkın %65’i Cuma namazına gidiyor. Bize düşen bu insanlara motivasyon ve cesaret vermek lazım, hakkı hakikati onlara anlatmaktır.

Ayasofya Camimizi Açın Arkadaş! Bu ülkemizin özgürlüğünün nişanelerinden biridir.

Şimdiden hayırlı olsun.

https://www.haberx.com/post/553213/ayasofya-camimizi-acin-arkadas