PATRİK SAHAK II ve BEDROS ŞİRİNOĞLU’nun YOLU?!

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Cüneyt Şaşmaz

Soru şu:

İstanbul Ermenileri’nin üzerinden bir türlü eksilmeyen kara bulutlar Vatikan’dan mı kaynaklanıyor?!

İlm-i siyaset mi dersiniz yoksa Ermeni usulü siyaset, ticaret, ibadet vb?!

Bugün aslında dün’dü…

BOP diye başladı.

Oyun içinde fırıldak.

(Rockefeller network) ABD büyüyeceğine, Çin (Rothschild network) büyüdü?!

Doğu Roma operasyonu bitti, Batı Roma operasyonu tamgaz.

Hal böyleyken…

Ortalığı BOP götürüyor!

Günümüz Türkiyesi’nde Fetullah Gülen üzerinden “Vatikan tarzı” yeni bir inanç sistemi (Siyasal İslam & Diyalog ve/veya Vatikan & Kudüs güdümünde dünyevi İslam, kula kulluk etmeye dönük uyduruk din) inşa edilmeye çalışılsa da, Marx’ın üretimi “materyalist sol” öğreti, İslam’i terminoloji ve/veya Anadolu ile alakalı bir üretim, yazılım değildir!

Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal‘ın, Anadolu ‘İslam’ının (bir lokma bir hırka, komşusu açken tok yatan bizden değildir) olduğu bir tapografyada, materyalist sol (komünizm) da, materyalist sağ (kapitalizm) da, materyalist din (kalvinizm) de çökmeye mahkumdur.

Kayserililer’in deyişi ile her daim “Bitli baklanın kör alıcısı” çıksa da, bu yazılımın bu coğrafyada alıcısı çıkmaz!

“Aydınlanmak” için bu kadar karmaşaya, strese gerek yok!

Esnekliğini kaybetmiş her görüş, düşünce sistemi, dogma plastiktir!

Bu coğrafyada, bu yüzden “veli”lik de “deli”lik de iç içedir.

“Materyalist sol” öğretiden gelen Vatikan arka planlı Ermeni tefeci Bedros Şirinoğlu, materyalist sağ ve/veya küresel sermayenin hizmetinde iken AKP & Gülen iktidarına yanaşarak güç kazanmayı hedeflemiş?!

Ortada çelişki var mı, yok!

Materyalist olduktan sonra sağ’dan sol’a, sol’dan sağ’a kayışlar kaçınılmazdır!

Saf Müslüman mahallesinde, “Vatikan usulü salyangoz”un alıcısı olmaz!

Fetullah Gülen’giller, “Vatikan usulü” takkeli salyangozdurlar!

Gülen Camiası’nın CEO’ları da, “materyalist din” ya da “kula kulluk eden” Kalvinist İslam’ın uzantısıdırlar.

BOP’çudurlar!

Karşı devrimcidirler!

‘Rezidans Müslümanı’dırlar!

4 x 4 çeker, parmağı pırlantalı Kalvinist Müslüman‘dırlar.

Nitekim…

Küresel sermaye arka planlı yapılar tarafından organize edilen “BOP operasyonu”nda gelinen son nokta ortada:

2020 Kıyamet!

Siyasiler korkuyor!

İş Dünyası korkuyor!

Gazeteciler korkuyor!

Yazarlar korkuyor!

Plastik aydınlar korkuyor!

Ezcümle:

Biz gazetecilerin temel görevi budur!

Doğruyu ve gerçeği bulmak, iz sürerek karanlık tezgahları ortaya çıkarmak…

Gerçekler ortaya çıktığında da, birileri bundan yararlanabilirmiş kaygusuna kapılmamak!

Kim yararlanırsa yararlansın…

Yalandan, dolandan, kara tezgahlardan yana taraf olup, gerçeklerin gizli kapaklı kalmasından, halkın bu şekilde zarar görmesinden böylesi daha iyidir!

Demem o ki:

Türkiye’de, yalnızlaştırılan Ermeni Patrikhanesi, içimizdeki Türk Ermenilerinin tepkisine yol açan bir yakınlaşma ile Vatikan’ın terör koridorunda proje ve irtibat ofisi olmayı kabullendi?!

Nüans?!

Vatikan’ın terör örgütleri üzerinden para aklaması’na yardım etmek!?

Başka?!

Vatikan’ın bankası IOR’da, herkes hesap açamıyor?!

Hesap açma yetkisi olan rahipler ise hiç denetlenmiyor?!

Yani?!

Bir Vatikan rahibi, bavulla 1 milyar euro’yu yanında getirip, “bunu, filan şehirde bağış yapan Katolikler verdi” diyerek, bankada hesaba yatırabiliyor!?

Nüans?!

Bu paralar uyuşturucu, fuhuş, organ ticaretinden gelip, terör örgütlerine gidebiliyor?!

Soru şu:

Vatikan’a giren kirli para, dışarı nasıl çıkıyor?!

Cevap:

Vatikan’ın bankası IOR’un hem İtalya’da hem de diğer ülkelerde “normal”

bankalarda hesapları var.

Yani?!

Rahibin getirdiği kirli paranın, bu “normal” hesaplardan birine transfer edilmesi, parayı aklamak, izini kaybettirmek için yeterli. https://www.derindusunce.org/2019/02/01/vatikanin-kac-parasi-var-nerede-sakli-vatikan-bu-parayla-ne-yapiyor/

Nitekim…

84. Patrik Mesrop Mutafyan, ermeni hastanesinde 8 yıl bitkisel hayat yaşayıp, öldü.

Ardından 6 ay sonra Aralık 2020’de Patrik seçimi yapıldı.

Ermeni Patriği Mutafyan’ın yerine seçilecek Patrik adaylarından biri Başpiskopos Aram Ateşyan, TC Devleti’nin de onayladığı bir isimdi.

Diğeri ise Sahak II idi?!

Sözün özü:

Sahak II, bir Vatikan ajanı olarak bilindiği için TC Devleti tarafından da istenmeyen bir isimdi.

Cizvit Papazları’nın yetiştirildiği Belçika’nın Leuven şehrinde bulunan

Katholieke Universiteit Leuven/Leuven Katolik Üniversitesi’nden mezun

olan Sahak II, Vatikan arka planlı Bedros Şirinoğlu tarafından bu seçimde desteklendi.

Şirinoğlu, Türk Devleti’ni de maskelediği ünvanlarıyla Sahak II konusunda ikna etti. https://www.halimiz.com/gizli-talimatname/

Başka?!

Şirinoğlu, bu seçimde 17 yıllık genel sekreteri (50 gün önce coronavirüs’den öldü) Harutyun Şanlı’yı görevlendirdi.

Şanlı, binbir entrika ile Patrik genel vekili Başepiskopos Aramyan’ı itibarsızlaştırdı.

Etkilediği ermeni cemaati, açık ara oyla Sahak II’yi 85’inci Patrik seçti?!

Sahak II, kutlama yemeğinde yaptığı konuşmada başarısının sırrını ve arkasındaki isimleri, çevrilen entrikayı zafer sarhoşluğu içinde açıklayıverdi?!https://www.facebook.com/mari.karagozyan/videos/2905742836103186/

Başka?!

Sahak II bir Cizvit Papazı.

Misyonu nedeniyle önce İngiltere’de görev yaptı.

Ardından Ermenistan’a döndü ve oradan da İstanbul’a sokuldu.

Demem o ki:

Bedros Şirinoğlu, Vatikan adına bir projeyi gerçekleştirdi, Sahak II’yi Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nde tahta çıkardı. https://www.hurriyet.comtr/gundem/sahak-masalyan-kimdir-sahak-masalyanin-biyografisi-41395246

Amacı, Türkiye Ermenileri’ni kaosa sürükleyip, yalnızlaştırmak, Vatikan’a muhtaç etmek!

Demem şu ki:

Bir başka amacı da, Vatikan’ın kara parasını, sahibi olduğu faktoring şirketi üzerinden aklamak!?

Başka?!

Hastaneyi paravan kullanıp, devletin üst kademesiyle yakın ilişkiler kurmak, bürokraside kolay iş görmek!

Hülasa:

Adı, sahibi olduğu Factoring Şirketi‘yle anılan, bir de Stratejik Araştırma Merkezi olan Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Cemaati’nin çok iyi tanıdığı bir isim.

“Gizli Bizans lobisi” ile “batı hayranı yerli işbirlikçilerin” dış kaynaklı tazyik ve telkinlerle mukaddesat iradelerini yıpratma, mabetlerini sorgulama ve itibarsızlaştırma hamlelerinin son günlerde yoğunlaştığını öne süren MHP lideri Devlet Bahçeli‘nin, “Nitekim, Ayasofya üzerinden yürütülen kara propaganda bir üst faz’a yükselmiştir. Ezan sesinden irkilen çevrelerin hangi karanlık özlemlerle yanıp tutuştukları, basiret ve vicdan sahibi her insanımızın farkında olduğu bir husustur” diye konuşması da bu iddiaları haklı çıkarıyor. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-devlet-bahceliden-ayasofya-aciklamasi-5873959/

Yani?!

Başta sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devleti yönetenler, bu oyunun farkındalar…

Nitekim…

Şirinoğlu, eski Ermeni Patriği Mutafyan’ın sağlık durumu iyi olmadığı için 22 Nisan 2010’da dönemin Başbakanı Erdoğan ile –böyle bir konum olmamasına rağmen- “Ermeni Cemaat Başkanı” sıfatıyla görüşmüş ve bir anda gündeme yerleşmişti!?

Netice:

Bedros Şirinoğlu, Cemaat’in çok sevilen ismi Setrak Toprak’ın vefatının ardından Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Vakıf ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı son derece önemli.

Nüans?!

Devlet Ermeni Patrikhanesi dışında, Ermeni vakıfları arasında bir tek Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nı muhatap alıyor.

Bunun da nedeni, Vakıf’ın, en eski Ermeni Vakfı olması.

Devletin düzenlediği törenlere Patrikhane ve Vakıf birlikte davet ediliyor. http://www.sonsayfa.com/Haberler/guncel/Kim-bu-Berdos-Sirinoglu-152837.html

Bir başka soru şu:

İstanbul Ermenileri’nin üzerinden bir türlü eksilmeyen kara bulutlar Vatikan kaynaklı mı?! http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/ermenilerin-katoliklesme-sureci/https://www.sozcu.comtr/2020/gundem/turkiye-ermenileri-patrigi*masalyandan-ayasofya-onerisi-5872992/

Bedros Şirinoğlu bilmecesinde cevap’ını arayan sorular ortada:

– PKK, YPG, FETÖ ve Ergenekon’a bulaşıp hüküm giymiş polis ve şahıslarla ilişkide bulunması tesadüf mü?! https://www.haberler.com/asimder-baskani-gulbey-ermeni-hastanesi-feto-cu-9685996-haberi/

Hasılı:

5 Kasım 2000 tarihli gazetelere göre, İstanbul Zeytinburnu’nda bir factoring şirketi sahibi ve ortağı Cengiz Batur ile İzzet Damar’ın öldürüldü.

Cinayetle ilgili olarak Berç ve Bedros Şirinoğlu kardeşlerin, dört çalışanı ile birlikte gözaltına alınması da manidar?! https://www.avazturk.com/odatv-ermenileri-mi-kiskirtiyor-o-haberin-arka-planina-avazturk-ulasti-30688h.htm

Ezcümle:

Tarih tekerrürden ibaret olmalı ki, Vatikan, geçmişte de Patrik Sahak I ve Patrik Galano’yu kullanarak, İstanbul’daki Patrikhane’yi kendisine bağlamaya çalışmıştı. http://devlet.com.tr/makaleler/y128-ERMENILER_UZERINDE_KATOLIK_MISYON_VE_ERMENI_BASRAHIP_MEKHITAR_MIHITAR.html

Sonuç:

O dönemde Osmanlı, Gregoryan Ermenileri ile birlikte hareket etmiş, bu oyunu bozmuştu…

http://www.ngazete.com/patrik-sahak-ii-ve-bedros-sirinoglunun-yolu-1775yy.htm