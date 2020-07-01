Nora Arisian, Suriye Parlamento seçimlerinde tekrar aday olacak

Suriye Milli Meclisinde Ermeni milletvekili Nora Arisian, ülkede yapılacak genel seçimlerde tekrar aday olacak.
Ermenistan merkezli “ArmenPress” haber ajansına konuşan Ermeni milletvekili, seçimlere “Rayed aş Şam” (Şam bayrağı”) adlı üçlü grup bünyesinde katılacağını bildirdi.
Başkent Şam bölgesinden aday gösterilen Nora Arisian, Suriye Parlamentosu’nun Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Komisyonlarının üyesi, ayrıca Suriye – Ermenistan parlamentolar arası grubun başkanıdır.
Hatırlanacağı üzere, Suriye’de 13 Nisan’da düzenlenmesi planlanan parlamento seçimleri, koronavirüs nedeniyle 19 Temmuz’a ertelenmişti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/01/Nora-Arisian-Suriye-Parlamento/186932
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