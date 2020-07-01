Kudüs Belediye Başkanı Ermeni fayans sanatına adanmış sergiyi ziyaret etti

Dün, Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lyon Ermeni fayans sanatına adanmış sergiyi görmek için Küdus’teki “Doğa Müzesi”ni ziyaret etti.
Kudüs Ermeni Patrikliği Genel Sekreteri Hovnan Baghdasaryan’ın aktardığına göre Kutsal topraklarda Ermeni fayans sanatının kurulmasının 100. yıldönümüne adanmış sergi “Kudüs Ermenileri” festivali çerçevesinde düzenleniyor.
Sergide George ve Dorin Sandruni’nin eserleri gösteriliyor.
“Doğa Müzesi” binası Ermeni bir aileye aitti. 1948’den sonra müzeye dönüştürüldü.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/01/Kudüs-Ermeni-fayans/186921
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