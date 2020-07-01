Kim Kardashian milyarder oldu

Ermeni asıllı ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki yüzde 20’lik hissesini Coty şirketine sattı.

200 milyon dolarlık satış işlemiyle, Kardashian’ın markasının değeri 1 milyar doları buldu.

Kardashian, ortaklığın, yaratıcı işler yapmasına ve ürünlerini küresel olarak satmasına yardımcı olacağını söyledi. Ünlü yıldız, yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği, Coty’nin inanılmaz kaynaklarından yararlanırken ve ürünlerimi dünya çapında sunarken çok tutkulu olduğum yaratıcı öğelere odaklanmamı sağlayacak” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/01/Kim-kardashian-Ermeni/186880